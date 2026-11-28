民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今天宣布敗選，除恭喜當選人，也向支持者致歉，強調「所有的成敗都由我一個人承擔，是我自己努力不夠」。他表示，雖未能贏得竹北市長選舉，但民眾黨已達成在新竹縣、市議會成立黨團的目標。

邱臣遠競選總部今天下午開票後湧入大批支持者，隨著選舉結果出爐，現場群眾仍不斷為邱臣遠加油打氣。邱臣遠隨後發表敗選感言，感謝支持者一路陪伴到最後，並以民眾黨新竹黨部主委身分提出工作報告。

邱臣遠表示，去年9月接任主委時，黨主席黃國昌交付3項KPI，分別為新竹市議會成立民眾黨黨團、新竹縣議會成立民眾黨黨團，以及贏得竹北市長選舉。目前新竹縣、市議會均已達成成立黨團的目標，顯示民眾黨在大新竹逐步扎根，支持度也轉化為議會席次，未來將發揮第三勢力的監督力量。

針對竹北市長選舉失利，邱臣遠表示，所有成敗由他一人承擔，未來將認真檢討，坦然面對選民的決定。他也恭喜當選人，強調民主的可貴在於尊重人民的每一次選擇，祝福新任市長帶領竹北持續進步。

邱臣遠回顧選戰指出，今年5月20日接受黨徵召後，隨即辭去新竹市副市長職務，半年多來走遍竹北31個里，這一路雖然辛苦，卻沒有一絲一毫的後悔與退縮，「沒有樁腳就靠雙腳，沒有財力就靠體力」。

邱臣遠說，2024年受高虹安邀請，先後擔任新竹市副市長、代理市長，今年再受黨之託投入竹北市長選舉，協助大新竹候選人開出紅盤。雖然自己未能當選，但民眾黨在大新竹「這一仗打得非常漂亮」，有許多優秀的民意代表進入議會。

邱臣遠也呼籲支持者，可以難過、可以失望，但千萬不要互相責怪，更不要讓一場選舉傷害彼此的情感，選舉是一時的，生活是一輩子的，選後才是真正工作的開始。

邱臣遠強調，未來無論身處什麼位置，都會對這片土地保持熱情，用自己的方式回饋社會、善待竹北，「選舉有輸贏，初心不改變；人生有起落，熱情不熄滅」。