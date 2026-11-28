新竹縣竹北市長選舉藍綠白三方交鋒，開票至晚間6點42分，民進黨候選人曾聖凱得票率突破4成，暫時領先國民黨吳旭智2653票。吳旭智競選總部原本聚集不少滿懷期待的支持者，隨著票數差距拉開，眾人臉色逐漸凝重，現場氣氛也愈顯緊張。

吳旭智競選總部今天下午開票後，陸續有支持者前來關心選情，總部內擺放一排排座椅，門外也準備紅色板凳及電視螢幕，供民眾觀看開票。隨著夜幕低垂，支持者不僅有年長者，也有民眾帶著孩子一同前來，有人捧著碗用餐，視線卻不時移向螢幕，關心票數消長。

開票過程中，曾聖凱票數持續領先，吳旭智競選總部少了熱鬧的交談聲，支持者坐在椅子上，神情嚴肅地望著前方螢幕，有人雙手交握放在腿上，有人默默低頭，原本期待的神情逐漸轉為凝重。盡管票數落後，仍有不少支持者留守總部，不願放棄希望。

根據國民黨新竹縣黨部計票中心統計，截至晚間6點42分，竹北市145個投開票所已有34個回報，曾聖凱得票1萬42票、得票率42.8％，吳旭智7389票、得票率31.5％，邱臣遠6033票、得票率25.7％。

目前曾聖凱率先突破萬票大關，吳旭智暫居第二，與曾聖凱相差2653票。由於仍有多數投開票所尚未回報，支持者仍守候在總部內外，盼後續開出的選票能縮小差距，最終選舉結果仍以選委會公告為準。