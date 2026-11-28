聽新聞
0:00 / 0:00
吳旭智一早完成投票 鄰居紛紛打氣：以平常心等候結果
今天是投票日，國民黨竹北市長候選人吳旭智上午8時許前往竹北市光明國小完成投票，現場不少鄰居向他加油打氣。吳旭智表示，選戰過程中已盡了最大的努力，將以平常心等候最後的選舉結果。
吳旭智今天上午8時許前往光明國小投開票所，行使公民權利。他表示，雖然一早投票人潮不少，但現場秩序相當良好，整體投票過程也十分順暢，期間更有許多鄰居向他加油打氣。
吳旭智也特別感謝今天堅守崗位的警察同仁及選務人員，讓民眾能夠順利完成投票。
對於選舉結果，吳旭智表示，這段時間以來，團隊在選戰過程中已盡了最大的努力，如今選戰告一段落，將以平常心等候最後的結果。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。