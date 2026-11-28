今天是投票日，國民黨竹北市長候選人吳旭智上午8時許前往竹北市光明國小完成投票，現場不少鄰居向他加油打氣。吳旭智表示，選戰過程中已盡了最大的努力，將以平常心等候最後的選舉結果。

吳旭智今天上午8時許前往光明國小投開票所，行使公民權利。他表示，雖然一早投票人潮不少，但現場秩序相當良好，整體投票過程也十分順暢，期間更有許多鄰居向他加油打氣。

吳旭智也特別感謝今天堅守崗位的警察同仁及選務人員，讓民眾能夠順利完成投票。

對於選舉結果，吳旭智表示，這段時間以來，團隊在選戰過程中已盡了最大的努力，如今選戰告一段落，將以平常心等候最後的結果。