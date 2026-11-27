選前黃金之夜，新竹市長高虹安昨舉辦「新竹挺安」造勢晚會拚連任，現場聚集超過五千名支持者，民眾黨前主席柯文哲也到場力挺；民進黨候選人莊競程傍晚由外交部長林佳龍陪車掃，晚間將嘉年華遊行改成車隊掃街，強調以市民為重。

柯文哲昨幫高虹安站台，強調新竹在國際地緣政治與全球半導體產業扮演關鍵角色，高虹安曾受他與鴻海科技集團創辦人郭台銘歷練，即便遭到打壓，過去四年積極施政，竹市已達零舉債、政績良好水平，「不要讓民進黨每天干擾她，高虹安連任未來四年一定能把市政做得非常好」。

高虹安致詞時列舉四年來施政成果，包括廿七條通學步道、八條安心通學專車、廿四棟校舍新整建、創辦數位實驗高中及「○到六歲市府養」等教育社福政策，還有智慧停車柱、智慧公車站牌、西大路停車場、慈雲空橋及六條新闢道路等硬體建設。

高虹安也說，她最想分享是新竹棒球場治理心得，強調球場有廢棄物、排水不良及結構安全等重大問題，因法院保全證據，有十一個月無法動工修繕。雖然無奈被外界質疑三年無作為及政治操作，但隨著球場順利舉辦國際交流賽，所有委屈都放下了。

民進黨新竹市長候選人莊競程（右）邀來外交部長林佳龍（左）陪同掃街，以全區車掃作為選前最後一場大型公開活動。記者王駿杰／攝影

林佳龍昨陪莊競程車掃，提到莊競程選前之夜場地借用不順，從徒步遊行再改為車隊掃街以降低交通衝擊；林佳龍認為，莊競程雖受了委屈卻仍以市民為重，展現了進退分寸。

莊競程表示，過去在林佳龍提攜下累積中央政策與城市規畫經驗。林佳龍曾允諾擔任首席城市顧問，協助重大建設，期盼竹市結合外交部「榮邦外交」助產業走向國際。