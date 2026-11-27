桃園市長選舉今投票，選前藍綠都在南桃園中壢造勢，雙方隔空交火。民進黨市長候選人黃世杰質疑美光勞資爭議引發產業與市民恐慌，批評市府處理不積極。桃園市長張善政表示，美光高層感謝他與市府協助，桃市府反擊民進黨作賊喊捉賊。

藍綠選前造勢都突破傳統，張善政昨早由國民黨前主席朱立倫陪同路口拜票，隨後在桃園、中壢車隊掃街，昨晚妻子張琦雅也陪車掃；競辦在網路另闢直播戰場，長達十二小時細數政績固票，吸引一點二萬人同時在線觀看。

黃世杰昨南北奔波，一早由妻子徐青陪同市場掃街，再從蘆竹車掃到新屋，晚上以徒步方式走遍桃園、中壢鬧區固票；黃昨晚舉行「翻轉桃園前夜祭」，請來歌手、舞團表演，現場聚集近七千人，拚戰到最後一刻。

黃世杰前晚在中壢造勢時強調，八年推動社宅二萬戶完工，並釋出二千戶「婚育宅」，實現居住正義。桃園市都發局長江南志說，桃園社宅發包一萬一千多戶，中央發包六千八百多戶，另承諾蓋二千三百多戶，總數已超過二萬戶，對手提八年二萬戶社宅，已是市府「在路上」的計畫。

美光勞資爭議前天二度協議仍無共識，黃世杰昨表示，美光關廠消息已引發產業及市民擔憂，不樂見也不希望如此，期待各方積極磋商，創造多贏局面；他批評主管機關處理勞資協調不夠積極，喊話「不要再發生產業對桃園投資環境產生疑慮，對於桃園的傷害非常大」。

桃園市長張善政（左）昨與朱立倫合體掃街。圖／張善政競選辦公室提供

張善政昨轉述美光高層的回應，內容提及「感謝張善政市長及桃園市府持續協助，安排與桃園工會的調解，美光將持續秉持誠信原則參與調解，並期待雙方達成共識」；張強調，這是最好的答案。桃園市新聞處長羅楚東批民進黨造謠、製造恐慌，「做賊喊抓賊」，對手言行前後矛盾。