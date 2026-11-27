徐欣瑩坐輪椅重返舞台 3跨黨派候選人挺「民主靠選票不是搜索票」
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今晚在竹北市舉辦選前之夜，竹北市民代表候選人張益豪、陳冠宇及黃郁雯接力登台助講。張益豪、陳冠宇分別從過去擔任政治幕僚的經歷，談及對新竹縣政發展及政治人物應具備的特質，黃郁雯則以「民主靠的是選票，不是搜索票」呼籲民眾明天踴躍投票。
徐欣瑩今晚在竹北市義民中學後方停車場舉辦「選前之夜暨團結同欣音樂會」，因絕食抗議住院的徐欣瑩，經醫院評估後獲准請假，今晚坐著輪椅重返選戰舞台，多名竹北市民代表候選人也到場站台，呼籲支持者把握選前最後一刻，全力催票。
曾任竹北市公所機要秘書的張益豪表示，看到徐欣瑩在助理遭到搜索後，第一時間站到地檢署前抗議，甚至不惜以絕食方式捍衛助理權益，讓他感觸良多，也想起自己3年前擔任市長機要秘書的經歷。
張益豪說，徐欣瑩雖然是女性，卻展現出堅強的韌性與擔當，他認為，身為政治人物，除了具備專業能力，更應勇於承擔責任、守護身邊的工作夥伴，這也是他所期待的縣長特質。
曾任民進黨立法院黨團幕僚的陳冠宇則表示，今晚站在國民黨候選人的造勢舞台上，對自己而言是相當特別的經歷。他認為，政治人物應具備清廉、專業、勇敢及勇於承擔責任等特質，而這些都是他在徐欣瑩身上所看見的。
陳冠宇指出，新竹縣是科技大縣，未來縣政發展需要具備科技及AI專業知識的領導者，除了推動地方建設，也應兼顧廉能治理及行政專業，讓新竹縣持續向前發展。
國民黨竹北市民代表候選人黃郁雯致詞時，則提及日前徐欣瑩在新竹地檢署前絕食抗議的經過，強調「民主靠的是選票，不是搜索票」，並引用國民黨主席鄭麗文曾說過的話，表示人民的力量才是民主最後的審判者，呼籲鄉親明天出門投票。
徐欣瑩胞弟徐世勳則表示，姊姊住院期間，他希望自己能成為姊姊的分身，將她對鄉親的關懷及政見一一傳遞。他也透露，這段期間接獲全國各地民眾來電聲援，有人形容「新竹是台灣暗夜的一盞明燈」。
徐世勳除呼籲鄉親支持徐欣瑩，也代替國民黨竹北市長候選人吳旭智向選民請託，更喊話支持者把握今晚最後時間，「一個人再拉10票」，全力催票直到晚間11時59分。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。