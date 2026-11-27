國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今晚在竹北市舉辦選前之夜，竹北市民代表候選人張益豪、陳冠宇及黃郁雯接力登台助講。張益豪、陳冠宇分別從過去擔任政治幕僚的經歷，談及對新竹縣政發展及政治人物應具備的特質，黃郁雯則以「民主靠的是選票，不是搜索票」呼籲民眾明天踴躍投票。

徐欣瑩今晚在竹北市義民中學後方停車場舉辦「選前之夜暨團結同欣音樂會」，因絕食抗議住院的徐欣瑩，經醫院評估後獲准請假，今晚坐著輪椅重返選戰舞台，多名竹北市民代表候選人也到場站台，呼籲支持者把握選前最後一刻，全力催票。

曾任竹北市公所機要秘書的張益豪表示，看到徐欣瑩在助理遭到搜索後，第一時間站到地檢署前抗議，甚至不惜以絕食方式捍衛助理權益，讓他感觸良多，也想起自己3年前擔任市長機要秘書的經歷。

張益豪說，徐欣瑩雖然是女性，卻展現出堅強的韌性與擔當，他認為，身為政治人物，除了具備專業能力，更應勇於承擔責任、守護身邊的工作夥伴，這也是他所期待的縣長特質。

曾任民進黨立法院黨團幕僚的陳冠宇則表示，今晚站在國民黨候選人的造勢舞台上，對自己而言是相當特別的經歷。他認為，政治人物應具備清廉、專業、勇敢及勇於承擔責任等特質，而這些都是他在徐欣瑩身上所看見的。

陳冠宇指出，新竹縣是科技大縣，未來縣政發展需要具備科技及AI專業知識的領導者，除了推動地方建設，也應兼顧廉能治理及行政專業，讓新竹縣持續向前發展。

國民黨竹北市民代表候選人黃郁雯致詞時，則提及日前徐欣瑩在新竹地檢署前絕食抗議的經過，強調「民主靠的是選票，不是搜索票」，並引用國民黨主席鄭麗文曾說過的話，表示人民的力量才是民主最後的審判者，呼籲鄉親明天出門投票。

徐欣瑩胞弟徐世勳則表示，姊姊住院期間，他希望自己能成為姊姊的分身，將她對鄉親的關懷及政見一一傳遞。他也透露，這段期間接獲全國各地民眾來電聲援，有人形容「新竹是台灣暗夜的一盞明燈」。

徐世勳除呼籲鄉親支持徐欣瑩，也代替國民黨竹北市長候選人吳旭智向選民請託，更喊話支持者把握今晚最後時間，「一個人再拉10票」，全力催票直到晚間11時59分。

曾任民進黨立法院黨團幕僚的竹北市民代表候選人陳冠宇，今晚登台力挺徐欣瑩，表示新竹縣需要清廉、專業且勇於承擔責任的領導者。記者黃羿馨／攝影

曾任竹北市公所機要秘書的竹北市民代表候選人張益豪，今晚出席徐欣瑩選前之夜，肯定徐欣瑩為助理挺身而出的勇氣與擔當。記者黃羿馨／攝影