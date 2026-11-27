民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今晚發起「搶救臣遠大作戰」選前之夜車掃，由黨主席黃國昌陪同拜票，創黨主席柯文哲則預計晚間8時加入。黃國昌受訪喊出，民眾黨對竹北這一戰「勢在必得」；邱臣遠也誓言，未來4年會用盡生命善待竹北、服務市民。

邱臣遠今晚選前之夜原規畫由民眾黨雙主席合體陪同車掃，不過，柯文哲先赴新竹市長高虹安在孔廟舉辦的選前之夜站台，邱臣遠則由黃國昌陪同，晚間6時30分自竹北市莊敬三路競選總部出發，預計晚間8時在斗崙里清水祖師廟與柯文哲會合，屆時雙主席將合體為邱臣遠催票，車掃預計持續至晚間9時30分。

黃國昌今晚車掃前受訪表示，選前之夜他與創黨主席柯文哲選擇齊聚竹北，就是要向所有竹北鄉親宣示，民眾黨對竹北這一戰勢在必得，對於徵召邱臣遠參選竹北市長也有絕對信心，相信邱臣遠能在未來4年引領竹北大步向前。

黃國昌也向民眾黨支持者及小草喊話，這次選戰不僅要全力力挺邱臣遠，更要支持民眾黨在各地推出的候選人。他說，過去幾年民眾黨已建立起說到做到的形象，做出的承諾就會履行，即使與其他政黨合作，也秉持相同原則。

黃國昌強調，民眾黨是一個有原則的政黨，作為台灣第三勢力，要帶給人民不一樣的政治，而新政治最重要的就是政治人物信守承諾，兌現每一張對選民開出的支票。他懇請鄉親給民眾黨推出的候選人一個機會，相信未來4年不會讓大家失望，也相信邱臣遠能讓大家看見更不一樣、更美好的竹北。

邱臣遠則以「行百里者半九十」形容此刻心情，他說，選戰已來到最後一步，自己會堅定信念、勇往直前，穩穩走好最後一步，不辜負所有選民的期望。

「未來的4年，我會用盡我的生命來善待竹北、來服務竹北市民。」邱臣遠表示，相信支持他的選民絕對不會失望，也呼籲市民明天一定要出門投票，支持3號邱臣遠。