桃園市消防局第三大隊大竹分隊今日攜手蘆竹區大竹國小辦理「小小消防員體驗營」。圖：消防局提供

為提升學童防災意識及緊急應變能力，桃園市消防局第三大隊大竹分隊今(27)日攜手蘆竹區大竹國小辦理「小小消防員體驗營」，透過寓教於樂的闖關活動，結合情境模擬、實際操作及消防知識宣導，讓學童在互動體驗中建立正確防災觀念，將防災知識落實於日常生活。

此次活動規劃「地震專家」、「應變專家」、「救護專家」及「風火專家」四大體驗站。圖：消防局提供

此次活動規劃「地震專家」、「應變專家」、「救護專家」及「風火專家」四大體驗站，由消防人員帶領學童認識不同災害的特性及應變方式，藉由多元且生動的教學內容，提升學童自救與互助的能力。

「地震專家」介紹地震前後能如何準備與應變，並透過教室的場景模擬地震情境，教導學童牢記「趴下、掩護、穩住」三大防震保命要領；「應變專家」運用濃煙體驗帳，讓學童認識火場濃煙的危險性，建立正確的火災避難逃生觀念。

「救護專家」由消防人員介紹心肺復甦術及自動體外心臟電擊去顫器，培養學童基本急救知識與正確求助觀念；「風火專家」則利用透明模型屋展示火勢蔓延及濃煙流動的特性，讓學童了解關門阻隔濃煙及裝設住宅用火災警報器的重要性。

大竹消防分隊表示，隨著天氣逐漸轉冷，民眾使用電暖器及各類電器設備的頻率增加，應留意用火用電安全，避免延長線超載、電暖器靠近易燃物品，並定期檢查住宅用火災警報器功能，以降低居家火災發生風險。

消防局期盼透過校園防災教育，讓學童不僅成為防災知識的學習者，更能成為家庭中的防災小尖兵，將所學知識分享給家人，達到「教育一位學童、帶動一個家庭、影響整個社區」的效益，共同打造安全、具防災韌性的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：天冷使用電暖器釀災風險增 大竹分隊前進校園建立學子防火觀念