聽新聞
0:00 / 0:00
後龍甘藷花生節焢窯下月初登場 推出600組名額30日起開放報名
苗栗縣後龍鎮年度甘藷花生節「來後龍焢窯樂」活動，即將於12月5日熱鬧登場，現場限量推出600組焢窯，鎮公所預定11月30日早上8點30分起開放報名，額滿為止，歡迎親子家庭踴躍參與，網路報名也請關注公所臉書粉專。
後龍鎮公所表示，甘藷花生節焢窯活動邁入第12年，盼透過冬日農村體驗推廣在地農產與食農教育，後龍甘藷口感綿密香甜，搭配特選台南9號花生粒大香脆，活動當日並安排精彩表演、有獎徵答及農特產攤位展售。
今年焢窯活動共600組，網路報名300組、紙本現場報名300組（須親至後龍鎮公所），活動於12月5日於後龍鎮建興街與新港三路附近農地舉辦，每組焢窯甘藷10斤、花生1斤、土雞1隻、美食好康券及宣導品1份
後龍鎮公所指出，歡迎親子家庭踴躍參與，在動手焢窯的過程中感受農耕樂趣，進一步認識在地農產與農村文化。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。