選前最後一天，民進黨竹北市長候選人曾聖凱今天與議員候選人范格菱、市民代表候選人林祖誼、曾玉菱、陳禹同及家人、志工，延續數月來的路口宣講行動，清早站上路口向市民問早、宣講政見，獲得不少點頭、微笑及「加油」回應。隨後團隊走進市場、穿梭巷弄，向攤商及採買民眾拜票，珍惜最後一天面對面懇託的機會。

2026-11-27 13:40