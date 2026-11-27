桃園市消防局中路分隊前往中路非營利幼兒園辦理冬季防災宣導活動。圖：消防局提供

為落實防災教育向下扎根，提升幼童防災安全意識，桃園市消防局中路分隊前往中路非營利幼兒園辦理冬季防災宣導活動，透過繪畫創作及消防衣體驗，帶領孩子們展開一場不一樣的消防冒險，讓防災知識在遊戲中悄悄萌芽。

此次活動規劃「CO提早防範我不怕」及「變身小小消防員」兩項主題關卡。第一關由消防員運用一氧化碳防範宣導單，化身美術老師，帶著幼童進行著色與創作，以淺顯易懂的方式介紹一氧化碳無色、無味的隱形危機，使幼童認識燃氣熱水器正確安裝及維持環境通風的重要性，藉由互動式學習深化防災知識。

第二關「變身小小消防員」則安排幼童親身體驗穿戴迷你消防衣，增進幼童對消防工作的認識，每個孩子都露出興奮的笑容，紛紛擺出帥氣姿勢，彷彿真的肩負起守護大家安全的任務。透過近距離的裝備體驗，不僅滿足孩子們對消防工作的好奇，也讓他們認識消防人員平時執行勤務的辛勞與使命。

活動結束後，消防員也準備精美宣導品送給每位熱情參與的小朋友，為這場消防冒險留下美好回憶，希望幼童將所學的知識帶回家庭，與家人共同分享，藉由親子間的交流，將防災教育由校園延伸至家庭，進一步提升家庭防災意識。

中路分隊長張育瑄藉此提醒，冬季為一氧化碳中毒事故易發生的季節，民眾使用燃氣熱水器時，應注意安裝位置及環境通風，並選用符合安裝環境的熱水器型式，切勿因天氣寒冷而緊閉門窗。若出現頭暈、噁心、嘔吐等疑似一氧化碳中毒症狀，應立即撤離至戶外通風處，並撥打119求助，於確保自身安全的情況下停止使用設備及開啟門窗。

防災教育不分年齡，從小建立正確觀念，才能在危險發生前提早預防，期盼透過這次的活動讓校園與家庭共同參與，營造更安全的生活環境，也期盼每一位小朋友都能成為守護自己與家人的防災小英雄。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中路消防前進幼兒園扎根防災種子 幼童變身打火英雄建立正確觀念