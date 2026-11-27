選前最後一天，民進黨竹北市長候選人曾聖凱今天與議員候選人范格菱、市民代表候選人林祖誼、曾玉菱、陳禹同及家人、志工，延續數月來的路口宣講行動，清早站上路口向市民問早、宣講政見，獲得不少點頭、微笑及「加油」回應。隨後團隊走進市場、穿梭巷弄，向攤商及採買民眾拜票，珍惜最後一天面對面懇託的機會。

曾聖凱表示，從路口宣講、市場拜訪到日前舉辦的「城市遊樂場」，他透過不同形式與市民交流竹北未來。活動以親子派對為主題，邀請家長帶孩子到公園玩闖關遊戲、體驗在地創生手作，並透過繪畫想像理想中的竹北，希望孩子記得，曾有一位參選市長的叔叔，願意聽聽他們期待在什麼樣的城市長大。

曾聖凱說，選舉是一場大型社會溝通，也是民主教育的一課。就像遊戲中，每個人都有不同想法，透過輪流表達、聆聽與討論，學習尊重彼此。他也希望大人能以同樣態度討論城市未來，並在投票日帶著對生活的期待，認真投下自己的一票。

曾聖凱指出，公園是否好用，應從孩子與家庭的需求出發，包括步行是否方便、不同年齡孩子能否一起玩，以及長輩是否有休息空間。他將延續鄭朝方推動的公園綠地與通學步道，串聯校園、社區與公園步行路線，並盤點全市31里的公共空間需求，因地制宜推動「公共客廳」，提供孩子閱讀、參與活動及家長交流的空間。

曾聖凱表示，城市規畫要考量孩子不同成長階段的需求，從幼年到自行上學、搭公車、與同學相約運動，都應有便利、安全的公共空間。新社區應將未來需求納入規畫，既有街區也可活用活動中心等場地，讓各社區家庭都能就近使用。

曾聖凱感謝市民這幾個月來的支持，表示每一次揮手、每一聲加油，都是繼續向前的力量，也讓他更堅定以善良、乾淨的方式打選戰。他今天下午將前往竹北西區車隊掃街拜票，邀請市民沿途給予鼓勵，呼籲「懇請再為聖凱多拉一票，把這份支持傳給身邊的親朋好友。」。

曾聖凱表示，從路口宣講、市場拜訪到日前舉辦的「城市遊樂場」，他透過不同形式與市民交流竹北未來。圖／曾聖凱競總提供