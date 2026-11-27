新竹市政府將於12月6日中午12時至17時在新竹大遠百一樓廣場舉辦「風漫遊城有味」成果市集，現場集結20個特色攤位，搭配音樂演出、兒童街舞、親子說故事及消費滿額兌換好禮活動，展現「2026年舊城商圈再造復興計畫」的輔導成果，邀民眾周末相約逛市集、聽音樂，認識舊城好店，把限量好禮帶回家。

市府表示，舊城商圈承載著新竹深厚的城市記憶，也是傳統老店傳承與青年創業能量交會的重要場域。面對消費型態及行銷管道轉變，市府今年依據店家實際經營需求，從「店面環境優化」、「數位工具導入」及「創新服務或商品開發」三大面向提供客製化輔導，協助業者改善經營環境、提升行銷效益，並透過服務與商品創新，讓在地特色以更多元的方式走進消費者生活，為舊城商圈注入新活力。

產發處說明，今年輔導成果涵蓋店面空間、數位行銷及創新服務等面向。例如，「豐谷油飯」優化店面環境及作業動線，「名將運動登山用品」改善櫥窗設計與商品陳列，提升店面整體形象；「寧豪翁記滷肉飯」及「一豆屋」由經營者親自入鏡，透過短影音分享美食特色與品牌故事；「草木品花工作室」則運用LINE整合課程諮詢及預約服務，提升顧客聯繫與經營效率。

此外，「三四三農市集商行」以在地酒款「竹塹酒」及地方特色酒品為核心，開發結合酒款故事與酒食搭配的午後酒館服務，展現地方品牌跨域創新的可能。透過多元輔導，協助店家在保留原有特色的同時，發展符合市場需求的新經營模式。

產發處指出，為鼓勵民眾走訪舊城、支持在地店家，活動期間特別規畫兩波消費滿額兌換好禮活動。首先，11月30日至12月6日，民眾至舊城指定合作店家消費，單筆每滿100元即可獲得一般兌換券1張，憑券可兌換平安貼紙組1份，內含「丸事如意」及「黑粉退散」兩款特色貼紙，以趣味文字傳遞順心如意、遠離負能量的祝福。

此外，12月6日成果市集當天也推出限定好禮，民眾於市集攤位單筆消費每滿100元即可獲得市集兌換券1張，憑券可選擇磁吸冰箱貼1個或平安貼紙組1份。兩項活動兌換時間均為12月6日下午3時至5時，地點在新竹大遠百一樓活動服務台，每人領券及兌換張數不限，各項贈品數量有限，送完為止。

市府說，邀請民眾12月6日走進「風漫遊 城有味」成果市集，逛特色攤位、欣賞午後演出，認識舊城店家的轉型成果，也歡迎在活動期間走訪合作店家，以實際消費支持在地品牌。完整合作店家名單、消費好禮辦法及更多活動資訊，請至活動粉絲專頁( https://lihi3.me/793T5 )查詢。

新竹市府將於12月6日在新竹大遠百一樓廣場舉辦「風漫遊 城有味」成果市集，現場集結20個特色攤位，展現「2026年舊城商圈再造復興計畫」的輔導成果。圖／新竹市府提供