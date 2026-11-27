桃園捷運綠線北段七站原預計年底通車，但因列車測試及中央審查等程序未完備恐生變。桃園市捷運工程局表示，預計明天取得德國獨立安全評估機構（ＥＳＥ）核發的安全許可，下周進行「多列車動態測試」，年底通車的目標不變。

桃園捷運綠線近日因地方選舉備受矚目，民進黨桃園市長候選人黃世杰多次強調捷運通車要顧及安全，審查程序繁複，短時間不可能跑完，質疑綠線北段七站年底通車只是口號，引發市府強烈反彈。

桃園市捷工局表示，綠線今年三月啟動單列車測試，德國西門子交通運輸全球負責人Mirna Harms親自前往工地視察，十月已順利完成測試，而原本預計十二月五日才能取得德國獨立安全評估機構（ＥＳＥ）核發的安全許可，在市府、西門子與機構協調下，也將於明天取得，下周將進行「多列車動態測試（Multiple-Train Test，ＭＴＴ）」階段。

捷工局長劉慶豐說，捷運安全絕不打折，團隊努力把關每個細節。他廿五日也與桃園大眾捷運股份有限公司董事長沈志藏、中興工程顧問公司計畫經理及獨立驗證與確認（ＩＶ&Ｖ）團隊香港里卡多專案副理徒步巡視主線。

劉慶豐也強調，市政建設與公共討論應本於事實與工程專業，誠摯歡迎各界對工程進度及通車期程理性檢視與指教，市府在確保安全的前提下，完成各項測試及法定審查程序，仍全力朝二○二六年底通車目標努力。

捷工局補充，綠線北段七站土木建築、人員訓練等相關程序皆已經同步準備，在通過多列車行駛檢驗後，由獨立驗證機構出具查證與確證報告，即可報請市府進行初勘，初勘通過後就能報交通部履勘。