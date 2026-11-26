愛的萌芽福利協會在今年115全國社會工作師高考表現優異，協會推派3名同仁報考其中就有2人中榜，社工葉于珊和李晴惠都是首次參加高考就高中。能順利通過國考，協會表示，與眾不同的是他們都有背水一戰的經濟壓力、扶養家庭責任背負感，因為時間被家庭或工作壓縮，他們更懂得抓緊零碎時間，畢竟一邊扛著現實重擔、一邊準備考試並不容易。

愛的萌芽福利協會執行長江婉柔表示，取得專技高考社工師資格後，求職與升遷選擇較廣，社工師執業執照加給每月4000元，年資晉階加給每年考核通過晉1階每階1000元，最高可加15階，加上明年社工起薪調高至 40454元，也就是具有社工師資格敘薪直接上看4萬5千元，未來晉階最大年限薪資可直接突破6萬元，取得證照更有助於提升薪資待遇、專業辨識度與職涯發展空間。

從事協會保護性工作的社工李晴惠，過去從事過老人、身障、心理衛生到現在的保護性工作，李晴惠說，自己本身過去長期擔任教保員與生活輔導員，累積了不少第一線生活照顧、行為觀察與危機處理經驗，因受到協會的支持與啟發，決心重返校園攻讀社工系。

61歲的李晴惠表示，對自己來說最難克服的關卡，本身已經是中高齡，必須扛起照顧年邁父母的經濟壓力，必須一邊工作、一邊備考，在職準備考試時間有限，大多憑藉過往實務現場工作經驗，面對至少上百件案主樣貌，從服務處遇計畫到資源網絡與倫理困境的實務工作過往歷練，用半生累積的生命經驗，在撰寫申論題論述更能具體貼近實務。

新竹縣總人口約 59 萬餘人且持續正成長，新竹縣長楊文科表示，在社工缺人、工作壓力大的環境下，仍選擇投入社會工作，往往是出於對助人價值的認同，高考中的同仁特別是面對高壓、高風險保護性工作，社工是社會安定的基礎不可或缺的重要力量，縣府將持續強化第一線社工能量，實現老中青幼通通照顧，進一步深化智慧社福與全齡照護服務。

愛的萌芽福利協會指出取得專技高考社工師資格後，求職與升遷選擇較廣。圖／協會提供

愛的萌芽福利協會2名同仁首度參加社工師高考即通過，兩人兼顧工作與家庭責任，善用零碎時間備考，成功取得證照。圖／協會提供