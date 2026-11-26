桃園市副市長蘇俊賓今（26）日前往平鎮區，出席「南區青少年活動中心開幕典禮」。蘇俊賓表示，南區青少年活動中心啟用是桃園運動推展的重要里程碑，民眾走入運動場館的頻率，由4年前的324萬人次成長至512萬人次，提升58%，關鍵在桃園於提供越來越多高品質的場館吸引民眾運動。

本次南區青少年活動中心由聯新國際醫療團隊營運，也是協助桃園在地職籃、職棒球團取得佳績的專業運動管理團隊，透過優質場地設施、專業教練與導入運動醫療科技，幫助市民掌握自身體能狀況，找到最適合自己的運動方式。

蘇俊賓指出，聯新國際醫療在創辦人張煥禎帶領下，及早布局預防醫學，長期投入資源，結合醫療專業與科技，協助民眾維持健康，讓有限的醫療資源能留給真正有需要的人。聯新也與市府及市議會合作推廣虛擬運動，並由邱奕勝議長擔任主委大力協助，在三方積極合作下，讓市民透過專業與科技輔助，以更科學、精準的方式運動。

蘇俊賓提到，本次聯新投入大量資源將桃園這座有20多年歷史的場館整建翻新，以嶄新面貌投入服務，並導入最新的運動醫療科技，將讓更多民眾願意走進來開始運動，預防疾病、提升自身健康觀念

桃園市議會議長邱奕勝表示，南區青少年活動中心由聯新團隊接手後投入資源翻新場館，積極結合醫療專業、科技與體育，期盼吸引更多青少年及市民走進場館，培養運動習慣、促進身心健康。

聯新國際體育公司董事長饒瑞瑛表示，南區青少年活動中心未來將透過多元教室活化場館，提供青少年發表創意作品的空間，也歡迎學校、企業及社區居民參與課程與交流，讓場館成為全民共享的公共空間。