苗栗縣65歲以上人口已占總人口超過五分之一，邁入超高齡社會，但根據衛福部最新統計，今年截至11月止，全縣完成「預立醫療決定（AD）」註記的有121人。為愛前行基金會日前辦說明會並協助苗栗27位社區長輩與鄉親完成預立醫療照護諮商（ACP）與AD簽署，簽署率達100%。

今年截至11月為止，苗栗縣完成AD註記僅121人，不到同期安寧意願書註記人數632人的五分之一。

為縮短諮商資源與鄉親之間的距離，「為愛自主・環島前行」公益行動第四站，由攜手長期耕耘居家醫療的苗栗「天恩診所」，直接將專業團隊帶進苗栗市社寮街的社區關懷據點。

「病主法的重點就是完全尊重你的自主權，在你意識非常清楚的時候簽署，你的選擇跟權利都交給你。」台灣居家醫療醫學會理事長暨天恩診所院長趙榮勤說明，許多長輩不是不想談生死，而是害怕大醫院的陌生與繁瑣。

透過最貼近生活的案例，向長輩解釋何時會啟動預立醫療決定，並由專業團隊諮商，確保每位鄉親都在真正理解的情況下，親手簽下自己的AD。

趙榮勤說，過去在諮商程序，讓本人在家人陪同下把選擇想清楚、說清楚，卻也成了許多人遲遲沒有完成的原因。苗栗縣幅員遼闊、山區鄉鎮多，能提供諮商的醫療院所相對集中，對許多長輩與偏鄉居民而言，不易找到資訊、加上諮商需要費用、交通距離遠，都是實際的門檻。

透過「一站式服務」，在短短一個下午協助現場27位社區長輩與鄉親完成ACP與AD簽署，簽署率達100%；基金會更全額補助未具健保給付資格者的諮商費用，實質降低經濟與交通距離門檻。

「因為看過太多類似的案例，才決定要在自己意識還清楚的時候來簽署。」 聽完便完成簽署的義消大哥有感而發地說。長年在第一線面對生死，讓他比一般人更明白，有些話若不趁早說清楚，等到需要時往往已經來不及。

為愛前行基金會以生命教育為核心，目前主要的工作是推動病主法，投入政策研究、教育訓練、弱勢服務與大眾宣導，並與全台30家「綠色通道」醫院合作，針對政府補助未涵蓋的弱勢族群，提供ACP費用補助。

今年9月起，基金會展開「為愛自主・環島前行」，預計走訪全台22縣市，把宣講、諮商與簽署整合在同一場活動完成。