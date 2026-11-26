新竹市關埔地區居民期盼已久的慈雲路空中人行步道橋，將於明天竣工並啟動法定驗收程序。新竹市政府表示，後續將針對橋面防滑鋪面、照明系統及無障礙動線等設施進行檢驗，待完成驗收及行政程序後，將舉辦啟用典禮並正式開放市民通行。

新竹市政府工務處指出，慈雲路是串聯新竹科學園區與市區的重要交通動脈，平日車流量龐大，過去人車交織的通行環境，長期影響沿線居民及通學學童的步行安全。市府推動慈雲空橋建設，施工期間克服高空吊裝、複雜管線遷移及夜間離峰施工等挑戰，如今工程即將迎來竣工里程碑。

工務處表示，慈雲空橋不僅是跨越繁忙車流的立體人行設施，也兼顧城市景觀與公共空間美學。施工團隊在工程收尾階段，克服東北季風強風及夜間濕度變化等環境挑戰，利用夜間道路封閉時段，陸續完成橋體塗裝、鋼構蒙皮修磨、社區銜接處鋁包板安裝，以及地面人行道與分隔島路緣石復原等作業。

此外，施工團隊也同步完成照明燈具裝設及機電測試，讓空橋白天呈現簡潔的現代建築線條，夜間則透過照明設計，營造明亮且安心的步行環境，兼顧交通安全及城市景觀。

工務處說明，工程明天竣工後，市府將立即會同監造及相關單位展開竣工確認與驗收作業，針對橋面防滑鋪面、欄杆扶手、照明系統及無障礙動線進行全面檢視，並辦理缺失改善及相關接管行政程序，確認各項軟硬體設施符合安全標準後，才會正式開放通行。

市府表示，安全與品質是公共工程不可妥協的底線，感謝施工期間周邊社區住戶與用路人的體諒及配合，未來慈雲空橋啟用後，將為埔頂路與慈雲路口的通勤族、購物民眾及通學學童提供安全、舒適的空中步行空間，改善關埔生活圈的人本交通環境。

新竹市關埔地區居民期盼已久的慈雲路空中人行步道橋將於明天竣工，待完成驗收及相關行政程序後，將正式開放市民通行。圖／新竹市政府提供

新竹市關埔地區居民期盼已久的慈雲路空中人行步道橋將於明天竣工，待完成驗收及相關行政程序後，將正式開放市民通行。圖／新竹市政府提供