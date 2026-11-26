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竹科通勤族、學童福音 慈雲空橋明竣工 驗收後開放
新竹市關埔地區居民期盼已久的慈雲路空中人行步道橋，將於明天竣工並啟動法定驗收程序。新竹市政府表示，後續將針對橋面防滑鋪面、照明系統及無障礙動線等設施進行檢驗，待完成驗收及行政程序後，將舉辦啟用典禮並正式開放市民通行。
新竹市政府工務處指出，慈雲路是串聯新竹科學園區與市區的重要交通動脈，平日車流量龐大，過去人車交織的通行環境，長期影響沿線居民及通學學童的步行安全。市府推動慈雲空橋建設，施工期間克服高空吊裝、複雜管線遷移及夜間離峰施工等挑戰，如今工程即將迎來竣工里程碑。
工務處表示，慈雲空橋不僅是跨越繁忙車流的立體人行設施，也兼顧城市景觀與公共空間美學。施工團隊在工程收尾階段，克服東北季風強風及夜間濕度變化等環境挑戰，利用夜間道路封閉時段，陸續完成橋體塗裝、鋼構蒙皮修磨、社區銜接處鋁包板安裝，以及地面人行道與分隔島路緣石復原等作業。
此外，施工團隊也同步完成照明燈具裝設及機電測試，讓空橋白天呈現簡潔的現代建築線條，夜間則透過照明設計，營造明亮且安心的步行環境，兼顧交通安全及城市景觀。
工務處說明，工程明天竣工後，市府將立即會同監造及相關單位展開竣工確認與驗收作業，針對橋面防滑鋪面、欄杆扶手、照明系統及無障礙動線進行全面檢視，並辦理缺失改善及相關接管行政程序，確認各項軟硬體設施符合安全標準後，才會正式開放通行。
市府表示，安全與品質是公共工程不可妥協的底線，感謝施工期間周邊社區住戶與用路人的體諒及配合，未來慈雲空橋啟用後，將為埔頂路與慈雲路口的通勤族、購物民眾及通學學童提供安全、舒適的空中步行空間，改善關埔生活圈的人本交通環境。
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