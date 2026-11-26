新竹縣政府宣布「AI縣民管家」啟動試營運，規畫「族譜圖福利查」、「AI問答」及「福利主動通知」三大功能，逐步落實「服務找人」理念，並結合民間創新能量解決城市課題，持續邁向智慧、創新、以民為本的城市願景。

新竹縣長楊文科表示，今年是新竹縣「AI元年」，由數位發展處規畫智慧治理藍圖，推動「智慧守護之眼」強化治安預警、「AI縣民管家」整合各年齡層福利並主動推播，以及「智慧沙盒」邀鄉親共創解方。本次共徵得262件提案、累積逾1.3萬票，選出97件並分組頒獎，感謝評審、華碩提供AI加速卡作為金獎獎勵，以及數發處和各界支持。

縣府數位發展處長劉奕帆表示，「AI縣民管家」導入智慧科技，讓政府服務從被動查詢轉為主動推播。民眾可透過「族譜圖福利查」建立家庭資料，由系統比對適用補助；加入縣府LINE官方帳號使用「AI問答」，可透過大型語言模型及檢索增強生成技術，查詢社會福利與高齡長照資訊；「福利主動通知」則在取得授權後，主動提醒符合條件的縣民。試營運期間也將持續蒐集回饋，優化問答品質與操作體驗。

數發處指出，今年「智慧沙盒創新計畫」以「全民許願、專業實踐」為核心，第一階段徵得262件創意提案、13708票民眾投票；第二階段聚焦智慧交通、健康照護、環境永續、智慧服務及跨域創新五大領域，共徵集97件方案。經初選與專業輔導後，入選團隊進行簡報及成果展示，向評審說明創意構想與落地可行性。

大會選出學生組、社會組金銀銅獎及企業創新獎，總獎金36萬元。學生組金獎由「銀足」團隊獲得，銀獎、銅獎分別為「呷飽未」及「Cool Map」團隊；社會組金獎由「母語也會通」團隊奪得，銀獎、銅獎為「Way Better」及「都沒人跟我組隊」；企業創新獎前三名則為「友善虛擬人創意小隊」、「吃飽睡飽5告讚隊」及「竹跡可循」。

「智慧沙盒」邀鄉親共創解方，本次共徵得262件提案。圖／縣府提供

今年「智慧沙盒創新計畫」以「全民許願、專業實踐」為核心。圖／縣府提供