桃園捷運綠線北段七站原預計年底通車，但因列車測試及中央審查等程序未完備恐生變。桃園市捷運工程局表示，預計明天取得 德國獨立安全評估機構（ESE）核發的安全許，下周進行「多列車動態測試」，年底通車的目標不變。

桃園捷運綠線近日因地方選舉備受矚目，民進黨桃園市長候選人黃世杰多次強調捷運通車程序繁複，質疑北段七站年底通車只是口號，引發市府強烈反彈。

桃園市捷工局表示，綠線今年 3月啟動單列車測試，德國西門子交通運輸全球負責人Mirna Harms親自前往工地視察，10月已順利完成測試，而原本預計12月5日才能取得德國獨立安全評估機構（ESE）核發的安全許可，在市府、西門子與機構協調下，也將於明天取得，下周將進行「多列車動態測試（Multiple-Train Test，MTT）」階段。

桃園市政府捷運工程局局長劉慶豐表示，捷運安全絕不打折，團隊努力把關每一個細節。他25日也與桃園大眾捷運股份有限公司董事長沈志藏、中興工程顧問公司計畫經理及獨立驗證與確認（IV&V）團隊香港里卡多專案副理徒步巡視主線。

劉慶豐也強調，市政建設與公共討論應本於事實與工程專業，誠摯歡迎各界對工程進度及通車期程理性檢視與指教，市府在確保安全的前提下，完成各項測試及法定審查程序，仍全力朝2026年底通車目標努力。