選舉倒數2天，國民黨立委葉元之今與竹北市民代表候選人黃郁雯、張益豪、陳冠宇舉行記者會，指控民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方大幅刪除竹北市公所明年度總預算，其中包括孩童教育支持經費、身心障礙兒童早療經費、傳統市場及攤商行銷經費；此外，竹北市公所智慧站牌建置案也涉及先射箭、後畫靶的招標問題。

國民黨竹北市民代表候選人黃郁雯指出，國民黨竹北市長候選人吳旭智盤點竹北市公所116年度總預算，發現其中21項延續性的關鍵項目，合計編列1億3266萬元，其中有12項預算全數歸零，包含民生、教育及市政經費都大幅遭到刪減。

黃郁雯指出，鄭朝方大砍竹北孩子的教育支持預算，包括國中小學緊急安全修繕補助從600萬元砍半到300萬元，針對身心障礙兒童發展諮詢的早療經費，全數砍為零。鄭朝方曾號稱要把早療服務擴大到新竹縣13鄉鎮，如今卻全數刪除竹北市明年度的早療預算。

黃郁雯再指出，鄭朝方把竹北傳統市場及基層攤商的行銷經費共400萬元全數砍為零，也將竹北市公所引以為傲的各項大型活動預算都全面縮水，很多項目砍為零，包含音樂、竹北市級、萬聖節以及社區總體營造計畫等活動；此外，網路社群平台行銷費用，以及道路坑洞改善計畫8千萬元也砍為零。

黃郁雯批評，鄭朝方將市政預算當作個人的政治籌碼，顯示卸任前的政治算計、過河拆橋，完全不顧竹北市民、孩子及攤商。

鄭朝方前機要秘書、竹北市民代表候選人張益豪揭露，民進黨竹北市民代表范格菱2023年2月16日傳了一則訊息給竹北市長鄭朝方，內容提到，「智慧公車站牌的事情，大哥（鄭朝方哥哥鄭朝漢）哪裡需要PoC（概念認證），有廠商那邊有些東西需要跟您確認，最後也提到順便要轉達廠商那邊的問題。」范格菱協助鄭朝方的大哥鄭朝漢涉政，這樣的監督權令人蒙羞。

張益豪表示，竹北市公所2024年公布「智慧城市產業場域實驗試辦計畫實施要點」，明訂試辦期間「至少為一年」，然試辦4個月後，竹北市公所就公開招標，金額有1000萬元。同年再過3個月，這個案子就決標，全程未到一年時間，且決標的廠商與試辦的廠商都是雅旭電腦。

張益豪質疑，此試辦辦法到底是公開招標、採購，還是先射箭再畫靶？1000萬元的標案，至今為止，竹北市民還沒有享受到智慧公車站牌的公共福利、公共服務。

竹北市民代表候選人陳冠宇指出，鄭朝方用人民的納稅錢做建設，結果落款名字比廠商還大；其家族干政，胞兄鄭朝漢霸凌下屬。竹北東區菜市場在上一任市長結束以後，即將以5.1億元動工，鄭朝方未經監督權及工會同意私自解約，賠了2200萬元，並將預算報增至14億元。呼籲新竹縣鄉親，鄭朝方與其家族諸多問題都沒有跟說清楚、講明白，這樣的人沒有資格帶領新竹縣的未來。