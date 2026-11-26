東和鋼鐵企業股份有限公司在苗栗縣西湖扎根35年的東和鋼鐵，響應2027台灣燈會在苗栗，規畫以苗栗廠生產的H型鋼，打造一座高約4.8公尺的橘色鋼鐵巨人，以「鋼鐵實驗場」為名，鋼與光的對話，呼應2024年駐廠藝術家莊普作品「立」的創作精神。

台灣燈會明年2月20日至3月7日登場，主燈區設在高鐵苗栗站特定區，縣府公布第9座東鋼提案燈組，「鋼鐵實驗場」構想源自構築生成中，呼應駐廠藝術家莊普作品「立」，4.8公尺高橘色鋼鐵巨人矗立中央，四周環繞著姿態各異的「型鋼人」，民眾可以從這些處於不同組構階段的身影，看見一根根H型鋼如何逐步組成人形，也能近看鋼材原有的質地與線條。

縣政府工商發展處指出，東和鋼鐵1991年在西湖鄉二湖村設立苗栗廠，熱心捐助西湖國小學生獎學金，支持校慶與教學活動，贊助西湖鄉花海饗宴馬拉松，透過頤賢文教基金會設置的「侯金堆傑出榮譽獎」，表揚長年投入基礎科學、金屬冶煉，及環境保護等領域的研究人才。

此外，東和鋼鐵以鋼材從事藝術創作，在西湖已有多年經驗，旗下文化基金會長年邀請國內外藝術家進駐苗栗廠，運用廠內鋼材創作，駐廠創作的經驗帶進明年台灣燈會企業燈區，白天可以看見H型鋼如何交錯、撐起巨人的身軀，入夜後，燈光則沿著鋼構勾勒出巨人與周圍群像的輪廓。

縣長鍾東錦表示，東和鋼鐵是西湖鄉親多年的好鄰居，關心地方孩子的學習，也讓藝術家有機會在苗栗的工廠裡，把熟悉的鋼材化為一件件作品，感謝東和鋼鐵這次選用自家苗栗廠生產的H型鋼，為家鄉打造燈組，歡迎全國民眾明年元宵來苗栗賞燈，到企業燈區看看這座來自西湖的「鋼鐵巨人」，一起欣賞這場鋼與光的對話。