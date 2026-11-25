新竹縣斥資6億1123萬元打造「竹東客家文化大禾埕」，今天舉行竣工典禮，建築以19公尺高大戲棚為特色，規畫近萬平方公尺半戶外空間，可容納2000至3000人。縣長楊文科表示，大禾埕預計明年正式營運，將結合文創市集、藝文展演及青年創業，成為竹東文化觀光新地標。

行政院政務委員陳時中、客委會主委古秀妃、縣長楊文科及海內外客家鄉親今天共同見證竣工。工程獲客委會「客庄創生環境營造計畫」補助4億6282萬元，縣府配合款及後續擴充投入1億4841萬元，總經費達6億1123萬元。

楊文科表示，「大禾埕」在傳統客家聚落不只是曬穀場，更是鄰里聊天、孩童玩耍的重要生活空間。竹東早年為林業、礦業、水泥及玻璃產業集散地，如今轉型為科技重鎮，科技能創造經濟效益，但文化傳承才能讓城市走得更遠。

古秀妃指出，竹東是客家先民開墾內山的重要據點，歷經林業、鐵道運輸及科技產業發展，累積逾200年歷史。大禾埕未來結合交通轉運中心及綜合行政中心，可望串聯行政、藝文、交通與地方產業。

大禾埕建築地上4層，以橢圓環形複層鋼結構搭配挑高19公尺的大戲棚，因應竹東多雨及東北季風氣候，打造近萬平方公尺半戶外空間。民眾未來可在棚架下看表演、逛市集，登上高處露台還能欣賞內灣線火車行經，遠眺頭前溪景觀。

縣府交通處長姜禮仙表示，建築結合綠地廣場、植栽牆及台泥綠園道，規畫文創展售區、客家文化展覽館、中庭廣場，並可設置青創辦公室及團練室，提供地方品牌展售、藝文策展及多元學習空間。

文化局長朱淑敏指出，後續將由文化局統籌營運，陸續辦理招商及室內裝修，預計明年正式開放。未來配合已啟用的竹東全民運動館，以及興建中的竹東綜合行政大樓與交通轉運中心，串連竹東生活圈及浪漫台三線客家景點，帶動地方觀光與產業發展。

新竹縣「竹東客家文化大禾埕」正式竣工，建築以挑高19公尺的大戲棚及橢圓環形鋼結構為特色，未來將提供藝文展演、市集及休憩空間。圖／新竹縣政府提供

新竹縣斥資6億1123萬元打造「竹東客家文化大禾埕」，今天舉行竣工典禮，預計明年正式營運，成為竹東文化觀光新地標。圖／客委會提供

新竹縣「竹東客家文化大禾埕」正式竣工，建築以挑高19公尺的大戲棚及橢圓環形鋼結構為特色，未來將提供藝文展演、市集及休憩空間。圖／新竹縣政府提供

新竹縣「竹東客家文化大禾埕」正式竣工，建築以挑高19公尺的大戲棚及橢圓環形鋼結構為特色，未來將提供藝文展演、市集及休憩空間。圖／新竹縣政府提供