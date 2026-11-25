桃園農村再生版圖持續擴大，115年度新增新屋區蚵間社區及平鎮區平鎮社區，累計達37個，分布於11個行政區，以龍潭區8個最多，其次為新屋區7個、大溪區6個。桃園市政府進一步規畫四大主題軸帶，整合地方產業、文化與生態資源，帶動農村特色旅遊及產業發展。

農業局長陳冠義表示，農村再生以「由下而上」為核心，透過培根課程及社區工作坊，協助居民盤點資源、凝聚共識。今年新增的平鎮社區，自111年至113年共有103人參與培根課程，以客庄伯公信仰及傳統農村生活文化為特色，推動環境改善與文化傳承。

新屋蚵間社區則以百年石滬及海洋客家文化為發展特色，111年至114年培根課程共有92人參與，並由社區發展協會與桃園石滬協會合作，歷經多年、投入數千人次，徒手修復9座百年石滬，獲登錄為桃園市文化景觀。近年更結合石滬捕魚、牽罟文化與生態保育、環境教育，發展里海永續體驗，延續百年漁村智慧。

陳冠義表示，四大主題軸帶則依各區特色推動區域整合：「北桃都會區」發展特色產業及農村小旅行；「海線客庄區」串聯稻米、瓜果、花卉與海洋生態；「茶韻米香區」結合茶、米產業及傳統農村文化；「溪山共饗區」整合大溪木藝、復興泰雅文化及桂竹、小米、五月桃、香菇等特色產業，發展低碳旅遊與文化保存。

農業局表示，未來將持續串聯農業生產、農產加工及休閒服務，朝六級產業發展，並透過農事體驗、農特產品推廣及多元行銷，吸引民眾走進農村，帶動地方文化保存、生態保育與產業發展。