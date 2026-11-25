大江購物中心二期動工，預計2030年第一季開幕。圖：曾增勳攝

桃園市中壢區大江購物中心今(25)日舉行大江二期新建工程動土典禮， 桃園市副長王明鉅、大江購物董事長江國裕等人共同剪綵動土，大江二期總投資90億元，打造近1.7萬坪的全新購物商場，江國裕表示，大江開幕迄今25個年頭，今天二期動工開發，是一個新的里程，預計2030年第一季開幕，將創造超過1000個就業機會，代表大江對桃園這塊土地的信心及長期耕耘的承諾。

桃園市中壢區大江購物中心舉行大江二期新建工程動土典禮， 桃園市副長王明鉅、大江購物董事長江國裕等人共同剪綵動土。圖：曾增勳攝

大江購物中心第一期自2001年開幕，以打造「一座悠遊的遊逛街城」購物商場定位，推出至今全年免費停車優惠，吸引親子全家購物，去年創下年營業額70億記錄。如今大江二期動工，總投資90億元，規畫地下3層、地上4層及1000個停車位，總樓地板面積約1萬6900坪，預計2030年第一季開幕，包括王明距、江國裕與民進黨桃園市長候選人黃世杰、立委魯明哲多人出席。

大江二期總投資90億元，打造近1.7萬坪的全新購物商場。圖：曾增勳攝

王明鉅表示，他聽到江董說大江幾十年前買地200萬，沒電還要拉電要花200多萬元，做紡織廠花幾個千萬、幾個億，從紡織業轉型服務業25年，正是桃園發展茁壯過程，大江是這這段歷史見證，製造業是桃園強項，隨著AI發展產業聚落蓬勃，服務業扮演重要角色，大江二期增加1000個工作機會，有助年輕人在桃園就業，市府將配合航空城開發推動大竹交流道周邊道路改善，改善111線、104線完善周邊道路，讓消費者更易抵達大江。

江國裕表示，大江從紡織跨足到百貨銷售，當時確實是一個很大的挑戰，但是秉持誠信、創新的信念，以消費者角度思考，經營耕耘至今25年，今天二期動土預計2030年第一季開幕，將創造出超過1000個就業機會，這是一個新的里程，不只是規模擴大，更代表大江對桃園這塊土地的信心及長期耕耘的承諾，未來大江將與桃園航空城城市一起成長、一起繁榮。

大江購物中心表示，大江購物二期位於桃園市中壢中園路二段，毗鄰大江一期，未來新二期商場約1萬6900坪，建築以「Magic Cube魔幻方塊」為設計概念，內部融入流水、森林、山嶽等自然元素，各樓層不同景觀變化，若加上大江一期商場，未來一、二期共約6萬3500坪商場，營造多元遊逛空間，讓消費者遊逛更方便。

本文章來自《桃園電子報》。原文：砸90億打造近1.7萬坪商場 大江二期動土預計創造逾千就業機會