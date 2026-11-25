苗栗縣造橋鄉自然運動公園因長期欠缺公廁等基本服務設施，使用率偏低，又屢遭傾倒廢棄物，破壞環境生態，經爭取水利署投入3千萬並由鄉公所自籌3千萬元，攜手推動公園整體營造工程，今天舉辦開工祈福，預計半年後完工。

造橋自然運動公園緊鄰中港溪畔，早年闢建公園相關設施及道路，提供民眾休閒運動使用，但缺乏公廁等基本服務設施，加上大型活動場地轉移，公園使用率逐漸降低，目前主要供無人機飛行愛好者練習使用；另因地處偏僻，近幾年屢有不肖人士非法傾倒廢棄物，影響環境景觀。

這次中央與地方合計投入6千萬元，辦理園區環境及周邊設施改善，包括增設公廁、電動柵門、22支監視器、環境整理、道路改善及堤防綠化等工程。

造橋鄉公所表示，自籌辦理的第一期整體環境營造計畫，將針對面積13公頃的園區環境及服務設施進行全面改善，包括增設2座臨時性景觀公共廁所，提升民眾使用便利性；另於園區2處出入口設置電動柵門機，並廣設監視設備，強化園區管理及安全維護，防止不肖業者入侵違規傾倒廢棄物。

另考量公園內原生樹種及雜草茂盛，部分已影響整體景觀及民眾活動空間，將一併納入整理改善，整體營造工程預定半年後完工。

此外，水利署第二河川分署亦同步辦理中港溪談文湖一號堤防構造物維修改善工程，針對約400公尺堤防及堤頂進行綠化改善，並改善約550公尺水防道路鋪面，透過堤防綠化及道路環境優化，提升整體景觀品質與通行安全。

副縣長邱俐俐表示，優化後的場域，因應竹南及頭份的人口外溢，將成為適合休憩運動、觀光休閒空間，讓鄉親有更好的生活環境。