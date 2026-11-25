客委會客家文化發展中心今天在台灣客家文化館舉辦「歲月的客音」遠東唱片傳統客家音樂選輯新書及有聲專輯發表會。客發中心指出，期盼透過本書與復刻專輯的問世，讓大眾深入認識昔日位於桃園的遠東唱片廠，進而展現台灣早期客家傳統音樂工業的發展樣貌與深厚底蘊。

客發中心表示，唱片工業的演進不僅代表錄音技術的革新，更是凝聚常民文化記憶、保存歷史聲響的重要媒介。在台灣音樂發展史上，深耕桃園的「遠東唱片廠」具有極特殊的在地指標意義，歷年發行的曲目緊扣客家八音、三腳採茶戲與客家採茶歌等核心傳統表演藝術。

這次發表的復刻專輯嚴選自遠東唱片昔日的經典目錄，參與錄音的演繹者皆為桃竹苗乃至全國具代表性的曲藝名家，包括桃園在地重要的客家八音傳承脈絡「龍鳳八音團」與「林光瑞八音團」，同時也收錄著名三腳採茶戲傳承者何阿文支派的經典劇齣。隨專輯附贈的專書解說冊，更詳實考證唱片的出版脈絡、樂種解析及藝師生平，兼具高度的藝術價值與學術研究深度，為大眾開啟一扇理解台灣客家文化歷史軌跡的視窗。

客發中心表示，今天的新書發表會彷彿是場全方位的客家音樂饗宴，邀計畫主持人國立台南藝術大學副教授范揚坤、遠東唱片當年錄製藝師徐夏子及兒子林保木、北管曲目樂人黃福秀的兒女黃秋連、黃永進深度對談，分享對於唱片的歷史記憶，還安排和成八音團現場演繹復刻唱片中的經典曲目，讓與會者沉浸在傳統八音的韻律之美。發表會重現封存數十年的純粹樂音，更是向早期投身台灣客家曲藝與唱片產業的先行者致敬。

客委會委員張典婉、黃玉琴、徐永銓及苗栗縣政府參議徐建男、新北市政府客家事務局副局長于玟、藝師徐夏子、樂人黃福秀家屬代表、和成八音團及多位客家文化音樂學界專家與地方代表共同與會，一同見證珍貴客家聲音資產的重生。

謝勝信表示，中心長期以「全球客家研究中心」為核心定位，肩負客家文化資產的調查、典藏、研究與推廣任務。為健全館內在「客家傳統表演藝術」領域的國家級典藏體系，中心於2020年將「遠東唱片公司盤式母帶、唱片及轉錄音檔」等珍貴文物入藏。

他說，考量文物入藏僅是保存工作的起點，如何將歷史檔案轉譯為大眾可親近的文化資源，更是博物館專業的具體實踐。因此，中心接續推動「遠東唱片有聲文物及數位典藏研究計畫」，委託專業團隊進行高規格的音檔數位化修復，逐一爬梳館藏文物的歷史背景、樂種脈絡與藝師生平，建置完整且嚴謹的後設詮釋資料。

他指出，遠東唱片留存的各類傳統曲藝錄音，是探究台灣常民生活與本土唱片產業史的第一手史料。透過這項計畫的系統性梳理，客發中心不僅建構了扎實的客家音樂基礎研究資料庫，更為後續的展覽策劃、數位加值與跨界學術串連奠定厚實根基。

「歲月的客音」新書及復刻專輯出版，是客發中心活化庫房典藏、實踐文化資產普及化的重要里程碑。期盼透過這份歷史原音的重現，帶領喜愛客家音樂的朋友重溫往日韶光時，也能激發新世代對在地文化資產的關注與認同；未來中心將持續深耕客家有聲文資的保存與轉譯，讓更多珍貴館藏走入大眾視野，使客家聲音記憶繼續傳唱、生生不息。

「歲月的客音」遠東唱片傳統客家音樂選輯新書及有聲專輯發表會今天舉辦，眾多來賓共同見證活動成果。圖／客發中心提供

「歲月的客音」新書及有聲專輯發表會，由和成八音團吹奏遠東唱片特色曲目。圖／客發中心提供

發表會由國立台南藝術大學副教授范揚坤與遠東唱片錄製者徐夏子老師及兒子林保木、樂人黃福秀兒女黃秋連、黃永進共同與談。圖／客發中心提供

「歲月的客音」 遠東唱片傳統客家音樂選輯新書及有聲專輯發表會，由和成八音團演奏遠東唱片特色曲目展開序幕。圖／客發中心提供