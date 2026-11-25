「歲月的客音」遠東唱片傳統客家音樂選輯新書、有聲專輯發表會今登場
客委會客家文化發展中心今天在台灣客家文化館舉辦「歲月的客音」遠東唱片傳統客家音樂選輯新書及有聲專輯發表會。客發中心指出，期盼透過本書與復刻專輯的問世，讓大眾深入認識昔日位於桃園的遠東唱片廠，進而展現台灣早期客家傳統音樂工業的發展樣貌與深厚底蘊。
客發中心表示，唱片工業的演進不僅代表錄音技術的革新，更是凝聚常民文化記憶、保存歷史聲響的重要媒介。在台灣音樂發展史上，深耕桃園的「遠東唱片廠」具有極特殊的在地指標意義，歷年發行的曲目緊扣客家八音、三腳採茶戲與客家採茶歌等核心傳統表演藝術。
這次發表的復刻專輯嚴選自遠東唱片昔日的經典目錄，參與錄音的演繹者皆為桃竹苗乃至全國具代表性的曲藝名家，包括桃園在地重要的客家八音傳承脈絡「龍鳳八音團」與「林光瑞八音團」，同時也收錄著名三腳採茶戲傳承者何阿文支派的經典劇齣。隨專輯附贈的專書解說冊，更詳實考證唱片的出版脈絡、樂種解析及藝師生平，兼具高度的藝術價值與學術研究深度，為大眾開啟一扇理解台灣客家文化歷史軌跡的視窗。
客發中心表示，今天的新書發表會彷彿是場全方位的客家音樂饗宴，邀計畫主持人國立台南藝術大學副教授范揚坤、遠東唱片當年錄製藝師徐夏子及兒子林保木、北管曲目樂人黃福秀的兒女黃秋連、黃永進深度對談，分享對於唱片的歷史記憶，還安排和成八音團現場演繹復刻唱片中的經典曲目，讓與會者沉浸在傳統八音的韻律之美。發表會重現封存數十年的純粹樂音，更是向早期投身台灣客家曲藝與唱片產業的先行者致敬。
客委會委員張典婉、黃玉琴、徐永銓及苗栗縣政府參議徐建男、新北市政府客家事務局副局長于玟、藝師徐夏子、樂人黃福秀家屬代表、和成八音團及多位客家文化音樂學界專家與地方代表共同與會，一同見證珍貴客家聲音資產的重生。
謝勝信表示，中心長期以「全球客家研究中心」為核心定位，肩負客家文化資產的調查、典藏、研究與推廣任務。為健全館內在「客家傳統表演藝術」領域的國家級典藏體系，中心於2020年將「遠東唱片公司盤式母帶、唱片及轉錄音檔」等珍貴文物入藏。
他說，考量文物入藏僅是保存工作的起點，如何將歷史檔案轉譯為大眾可親近的文化資源，更是博物館專業的具體實踐。因此，中心接續推動「遠東唱片有聲文物及數位典藏研究計畫」，委託專業團隊進行高規格的音檔數位化修復，逐一爬梳館藏文物的歷史背景、樂種脈絡與藝師生平，建置完整且嚴謹的後設詮釋資料。
他指出，遠東唱片留存的各類傳統曲藝錄音，是探究台灣常民生活與本土唱片產業史的第一手史料。透過這項計畫的系統性梳理，客發中心不僅建構了扎實的客家音樂基礎研究資料庫，更為後續的展覽策劃、數位加值與跨界學術串連奠定厚實根基。
「歲月的客音」新書及復刻專輯出版，是客發中心活化庫房典藏、實踐文化資產普及化的重要里程碑。期盼透過這份歷史原音的重現，帶領喜愛客家音樂的朋友重溫往日韶光時，也能激發新世代對在地文化資產的關注與認同；未來中心將持續深耕客家有聲文資的保存與轉譯，讓更多珍貴館藏走入大眾視野，使客家聲音記憶繼續傳唱、生生不息。
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