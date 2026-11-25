為因應超高齡社會長期照顧需求，中央、地方與學校攜手合作，苗栗縣仁德醫專在校園內籌設仁心社區長照機構（日間照顧中心）即將完工；校方表示，目前已進入最後消防安檢階段，預計明年初啟用，成為高齡照護與人才培育的示範據點。

仁德醫專學校附屬私立仁心社區長照機構案於2024年9月19日獲教育部核定，並於2025年12月18日經苗栗縣政府核准籌設。

校方指出，苗栗縣長鍾東錦長期重視高齡照護與在地安老政策，在副縣長賴香伶的關心與行政協調，以及社會處長張國棟率領行政團隊的專業指導與積極協助下，仁德醫專得以順利推動各項籌設工作，展現縣府對高齡長者福祉的重視。

目前機構外觀及專業器材都已就定位，也取得消防執照，待最後消防安檢。現有場域最多可容納20人，也可再增設空間；未來，將整合校內醫護、健康促進及長期照顧等專業資源，打造兼具社區服務、人才培育與實務教學的專業場域。

校長蔡明學表示，日間照顧中心的設置，不僅能提供在地長者優質照護、減輕家庭照顧負擔，更能讓學生在真實場域中學以致用，實踐學校社會責任。