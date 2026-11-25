位於桃園市中壢區的大江購物中心今舉辦「二期新建工程開工動土典禮」，基地位置位於大江購物中心一期旁，投入90億元，商場規畫地下三層、地上四層及一千個停車位，預計於2030年第一季正式開幕，預估將提供逾1千個就業機會，帶動桃園航空城周邊商圈發展。

大江購物中心二期基地位於桃園市中壢區中園路二段、一期旁，商場為地下三層、地上四層建築物，並設置1千個停車位，總樓地板面積超過5.6萬平方公尺。建築物以「Magic Cube 魔幻方塊」為設計概念，內部運用自然、流水、森林及山嶽等元素，透過各樓層不同的景觀意象與空間層次，營造兼具自然美學與探索趣味的遊逛體驗，進一步豐富大江購物中心的商場特色。

大江國際股份有限公司董事長江國裕率領經營團隊，與桃園市副市長王明鉅見證計畫啟動。江國裕表示，隨著桃園航空城建設及周邊產業持續發展，大江也看好人口與消費需求的正成長，帶動周邊商圈發展，提升區域生活機能，為桃園城市發展注入新動能。

隨著桃園航空城開發及周邊產業聚落逐步成形，大江二期將進一步擴充購物、餐飲及休閒服務機能，吸引跨區域消費人潮，帶動周邊商圈及相關產業發展，同時提升居民生活便利性，發揮商業投資帶動地方經濟與城市發展的效益。

王明鉅表示，桃園自升格後，人口數增加了快30萬人，加上AI時代來臨，發展更快速，未來大江二期可以增加一千個就業人口，讓年輕人在地就業，不用跨縣市，未來周邊交通，包含航空城計畫、交流道工程等，改善交通條件，會讓來購物的人潮越來越多。

大江購物中心二期新建工程預計於2030年第一季正式開幕。圖／大江購物中心提供

位於桃園市中壢區的大江購物中心今舉辦「二期新建工程開工動土典禮」。記者江婉儀／攝影