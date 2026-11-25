桃園市府近年力拚提升公共運輸使用率，副市長蘇俊賓今在市政會議表示，桃園過去4年公共運輸成長率達3.8%，為全國最高，第2名高雄為1.8%，顯示幹線公車優化、桃小巴等措施逐步發揮效果。目前桃小巴已有103條路線，公共運輸覆蓋率也從市長張善政上任時約80%提升至90%，未來桃小巴將以200條為目標，盼進一步將覆蓋率提高至95%。

蘇俊賓表示，張善政上任之初，大家最常討論桃園需要提升的指標之一，就是公共運輸市占率。桃園幅員廣大，人口與聚落分散，加上尖峰時段往返雙北的通勤人潮龐大，以及近年大客車駕駛人力不足，要提升公共運輸並不容易，但從最近資料來看，桃園過去4年公共運輸成長率達3.8%，為全國最高，第2名高雄為1.8%。

「桃園公共運輸就像要用積木填滿一張不規則的地圖，只靠大型積木很容易留下許多縫隙，因此除了大型公車，也要用中、小型運具填補。」蘇俊賓指出，市府近年一方面優化幹線公車，讓原本已有較高運量的地區提升效率及便利性，另一方面則以桃小巴深入偏遠地區，或沒有大量需求、實際上又有交通需求的地方。

蘇俊賓表示，桃園公共運輸覆蓋率已從約80%提升至90%，200條桃小巴到位後，目標進一步提高至95%；此外，市府透過建立服務SOP、獎勵機制，並升級公車動態資訊系統，導入AI及Google Maps即時資訊，目前到站資訊準確率已達95%。這些都是較「硬」的城市指標，也是構成幸福城市的重要元素。

市府表示，「新桃園幹線公車」包括5條既有路線優化及7條新闢幹線，持續透過加密班次縮短候車時間，目前台1幹線尖峰班距已提升至3至7分鐘，其餘4條既有幹線也朝約15分鐘一班提升；7條新闢幹線則提供持市民卡免費搭乘優惠。今年4月至9月，市區公車累計運量達2093萬人次，較去年同期成長約3.8%。

桃小巴目前已有103條路線，服務遍及桃園13個行政區，9月單月服務人次超過3萬7千人次，預計年底增加至120條，明年更以200條為目標。桃小巴採9人座車型，不需要大客車駕照，駕駛招募相對容易，也可避免低載客路線使用大型公車造成成本及人力負擔。