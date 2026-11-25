為提升新竹科學園區及周邊空氣品質，新竹市環境保護局攜手國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局於園區周邊建置全國第一座永久性「固定式車輛排放光學遙測系統」執法示範場域，並於今年10月30日完成驗收啟用。透過24小時全天候、非侵入式的科技自動監測，精準篩查高汙染移動污染源，落實智慧治理與淨零永續目標。

環保局說，推動「科技建警、智慧治理」是守護市民健康的重要施政方向。竹科園區每日車流量龐大，包含通勤汽機車、工程車與物流貨車，傳統人工路邊攔查不僅受限於路幅狹窄與尖峰車潮，亦容易影響交通順暢與安全。這次在園區周邊啟用固定式光學遙測系統，能在不干擾車流的情況下，快速篩檢高汙染車輛，展現跨單位合作推動守護竹市好空氣的具體成果。

環保局指出，為強化移動汙染源管制，市府依「空氣汙染防制法」相關規定，針對車流量大及柴油車密集區域，積極導入智慧監測工具，提升移動污染源管制效能。部分高使用頻率柴汽油車或物流車隊，若未落實定期保養，甚至違法拆除或改裝車上診斷系統（OBD）、選擇性觸媒還原系統（SCR）等汙染防制設備，可能排放大量氮氧化物（NOx）及細懸浮微粒（PM2.5），影響空氣品質與人體健康。市府依空氣汙染防制法相關規定，持續針對車流量大及柴油車密集區域強化管制，透過科技監測及數據分析，精準鎖定高汙染車輛，提升稽查效率。

環保局說明，這次引進西班牙製「OPUS RSD6000」固定式遙測設備，經與科管局、台電等單位現地會勘及專業評估後，選定於新竹市建功二路63號旁（陽光魚多元運動中心TOS校區游泳池前）設置，並於公道五路二段與建新路中央分隔島設置告示牌，提醒用路人注意。系統運用紅外線（IR）及紫外線（UV）光譜技術，結合車牌辨識與車速感應，可在車輛通過時，於毫秒間量測一氧化碳（CO）、碳氫化合物（HC）、氮氧化物（NOx）、二氧化碳（CO2）及粒狀汙染物（PM）等排放數據，建立完整車輛汙染資料。

環保局補充，系統透過大數據篩選出疑似排放異常的車輛後，將建立「高風險名單」，並依法通知車主限期到檢，執行不透光檢測、粒狀物數量（PN）檢測及車上診斷系統（OBD）檢測，針對檢驗不合格車輛持續追蹤管制，督促落實改善。相關監測數據也將作為未來遙測複測、老舊車輛汰舊換新及空氣汙染防制政策研擬的重要依據，同時提供園區企業作為運具綠色轉型與車隊管理的實證參考，提升整體節能減碳效益。

環保局呼籲，良好空氣品質需要市民與企業共同守護，提醒車主平時應養成「定期保養、按時檢驗」的用車習慣，切勿隨意改裝或拆除排氣汙染防制設備，共同實踐淨零綠生活。

新竹市環境保護局攜手國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局於園區周邊建置全國第一座永久性「固定式車輛排放光學遙測系統」執法示範場域。圖／新竹市府提供