苗栗市東區道路、巷弄狹窄，停車一位難求，縣府回應需求，租用民地建置維祥停車場，預定春節前竣工，縣府首例示範，盤點可用之地推動，另研議獎勵辦法，希望不需土地變更程序，充分運用暫時閒置空地規畫停車空間，多管齊下地盡其利，紓解停車壓力。

苗栗市維祥停車場最近動工，也備受地方期待，停車場工程施作混凝土鋪面、排水溝等工程，經費600萬元，預定竣工明年2月3日，縣府因應地方迭有反映停車位難求，甚至可能影響救災、救護，因此公開招標，評定維祥停車場，由縣府承租20年，完成農地變更交通用途，3000平方公尺委託經營，初步規畫100個停車位。

縣府指出，維祥停車場是首座示範，縣府持續盤點，尤其是頭份市、竹南鎮及苗栗市等地停車位不足，希望租地設置停車場，紓解停車問題，此外，縣府研議提高誘因，獎勵民間閒置空地提供停車使用，希望不用土地變更，就可以釋出供停車使用。

根據目前苗栗縣辦理「利用空地申請設置臨時路外停車場」申請作業須知，沒有特別獎勵規定，以致乏人問津，2019年上路的竹南鎮民間設置臨時路外停車場獎助辦法，看定2017年後取得合格公眾使用路外停車場登記證私人停車場，每一格小型汽車停車位獎助3000元，最高不得超過60萬元，但至今僅有一場申請，縣府將檢討提高誘因，希望更多閒置空地可以地盡其利。