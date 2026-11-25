雪霸國家公園管理處為提升高山山屋供電穩定性、強化登山服務品質並推動淨零排放，攜手大東電業廠及勁捷航空於今年6月簽署「雪霸國家公園山屋微電網升級」合作備忘錄，啟動「守護雪霸，點亮山旅」高山山屋能源設施更新計畫。雪管處指出，經設備整備及周密的高山運輸作業規畫，11月16至20日完成首座山屋「桃山山屋太陽能供電設備」的直升機載送及太陽能板與儲能設備等供電系統的汰換更新作業，為雪霸園區高山山屋能源升級跨出重要一步。

雪管處表示，園內高山山屋太陽供電設備大多已使用逾20年，長期受高山低溫、強風、濕氣及日夜溫差影響，導致既有山屋太陽能板及儲能設備逐漸老化，部分山屋面臨供電不穩及維護不易等挑戰。此次合作由大東電捐贈太陽能板及儲能設備並提供相關技術人力協助。勁捷航空支援高山直升機運輸飛渡及材料吊掛服務，雪管處負責人力及相關事務協調與管控作業，三方共同協力完成高山山屋太陽能板及儲能設施更新汰換工程，公私協力守護國家公園。

雪管處指出，桃山山屋是雪霸園區武陵四秀登山路線重要住宿點，位於海拔3000公尺以上的高山地區，此次作業除了要解決高山材料設備運輸的困難，工作人員也要克服山區低溫的施工環境，相當不易。另外，為順利將逾百公斤的能源設備等材料運抵桃山山屋，三方人員在交通部民航局指導下密集籌備、專業訓練與驗證，圓滿完成此次高難度吊掛任務，為高山物資運輸及航空安全作業累積重要實務經驗。

此次並導入高效能、低反光黑色太陽能板及微電網儲能技術，不僅提升能源使用效率與供電穩定性，解決以往供電不穩的問題，同時兼顧自然景觀及減少鳥類飛行衝擊，友善高山生態環境；此外，還貼心於每個床位設置個人手機專屬充電插座，提升山友使用便利性。

此次設備更新，大東電永續長李雅鈴親自帶隊前往桃山山屋進行工程施作及驗收作業，見證合作成果，她表示「點亮聖稜線2.0」計畫是大東電持續投入的方向，盼透過專業技術，讓更多人能安心走進山林，也讓自然環境獲得更妥善的對待，持續實踐企業永續責任。

勁捷航空董事長丁應傑表示，能與雪管處及大東電攜手參與守護山林，深感榮幸，盼透過安全的飛航專業替第一線揹工分擔危險，陪伴大家一起點亮聖稜線的溫暖。

雪管處指出，桃山山屋微電網升級順利完成，是雪霸高山山屋能源設施改善的重要里程碑，為後續其他山屋升級累積實務經驗。未來將持續結合民間企業、專業團隊等社會資源，推動園區其他高山山屋，如聖稜線翠池山屋、雪北山屋、素密達山屋等山屋設備優化，逐步提升各山屋能源自主能力及供電韌性，建立更穩定、安全且友善的高山住宿環境，並深化高山環境保護與落實節能減碳政策，透過設施更新及再生能源應用，建立更具韌性的高山服務系統。

雪管處表示，此次作業除感謝大東電、勁捷航空等合作夥伴的努力，更感謝民航局全力協助飛航作業申請，讓各方克服高山運輸及天候等挑戰，趕在冬季來臨完成工程。呼籲山友共同愛惜山屋設備，養成隨手關燈的良好習慣，勿任意的破壞私接電源，珍惜使用得來不易的建置成果，共同參與自然保育行動，維護高山公共設施，共創永續台灣山林環境。

雪管處及大東電人員進行微電網升級施工及驗收作業。圖／雪霸國家公園管理處提供

勁捷航空進行直升機吊掛材料運輸作業。圖／雪霸國家公園管理處