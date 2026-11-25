竹北市長選戰進入最後倒數，民眾黨候選人邱臣遠昨晚迎來6名特別訪客，曙光女中國二學生帶著訪綱走進競總，好奇市長需要具備哪些能力、為何選擇從政？邱臣遠透露，第三個孩子出生是他決定投入公共服務的契機，讓他更加思考下一代的成長環境。

曙光女中國二禮班6名學生昨晚前往邱臣遠競選總部進行職業訪談，事前做足功課，從市長候選人應具備的特質與能力、副市長與市長候選人的角色差異，到竹北未來最需要優先改善的市政議題，都是學生們關心的問題。

身為3個孩子的父親，邱臣遠談及從政初衷時表示，第三個孩子出生後，讓他對下一代的未來有了更深的責任感，也體會到今天的公共決策，將直接影響孩子們日後的成長環境，因此決定站出來，將自身所長投入公共服務。

邱臣遠說，外界常認為年輕世代對政治冷感，但這群年僅國二的學生，不僅主動做功課，還思考如何讓一座城市變得更好，提問的深入程度令他驚豔，也讓他對台灣的未來充滿信心。

邱臣遠與曙光女中也有一段淵源。他擔任新竹市代理市長期間，市府推動人本交通，獲曙光女中支持，同意內退校園圍牆、釋出空間設置人行道，改善學生上下學的步行環境，並串連周邊人行路網。

邱臣遠表示，一條人行道看似微小，卻是孩子每天必經的路，好的市政就是從這些生活細節做起。未來若有機會服務竹北，將延續人本交通與通學安全理念，打造更安全、友善的城市環境。