歷經1年籌備、逾半年運輸適應訓練，新竹縣六福村15歲、體重約2公噸的南方白犀牛「阿里郎」，昨天搭乘貨機啟程前往韓國愛寶樂園動物園，肩負跨國保育繁育任務，未來將與當地白犀牛配對繁育，為韓國白犀牛族群引入台灣血緣，提升基因多樣性。

阿里郎於2011年6月9日在六福村出生，今年15歲5個月，體重約2000公斤。昨天上午在照養團隊引導下，阿里郎緩步走進特製運輸箱籠，再由專車從六福村運往桃園國際機場，於下午1時15分搭乘貨機赴韓。

六福旅遊集團總裁暨莊福文教基金會董事長賴振融也冒雨到場送行，當運輸箱籠送入貨艙，長期照顧阿里郎的團隊依依不捨。此次獸醫師及保育員也搭乘同一班貨機，並透過箱籠內設置的攝影設備，隨時掌握阿里郎的運輸狀況。

六福旅遊集團表示，此次跨國保育合作始於去年10月，六福與韓國愛寶樂園動物園簽署合作協議，締結為「保育友好姊妹園」，並展開阿里郎赴韓的跨國保育計畫。

為確保運輸安全，團隊依據阿里郎的體型及重量，量身打造專用運輸箱籠，並投入半年多時間進行適應訓練，循序引導牠熟悉箱籠環境、練習自主進出及停留，也提前讓牠適應運輸過程中可能出現的聲響，降低環境變化帶來的不安。

六福旅遊集團指出，阿里郎搭乘的貨機途中停留香港，原訂於韓國當地時間昨晚9時45分抵達韓國，再經陸路運輸，於晚間11時45分抵達愛寶樂園動物園。抵達後將展開環境適應及健康管理，並依雙方保育規畫參與白犀牛配對繁育。