桃園市楊梅區黑柿番茄進入盛產期，楊梅區農會今（24）日舉辦「115年度鮮享楊梅黑柿番茄推廣活動」，推廣在地特色農產。桃園市農業局表示，歡迎民眾把握11月至12月產季，品嚐在地古早好滋味，支持在地農業。

桃園市農業局長陳冠義表示，楊梅黑柿番茄主要產於富岡、員本一帶，農民自民國90年代起投入栽培，累積20多年種植經驗，目前栽培面積約約3.16公頃，產量約5萬1300公斤，每年11月至12月為盛產期，除供應在地市場，也銷往臺北果菜批發市場。

陳冠義指出，楊梅黑柿番茄採露天栽培，容易受到氣溫、降雨及病蟲害影響，從植株照護、病蟲害防治到棚架搭設，都仰賴農民多年累積的經驗與細心管理。楊梅除了有特色農產，也培育出優秀青年農民，青農莊政霖（茶葉）及彭冠霖（養豬）獲選農業部第8屆百大青農，展現地方農業的發展潛力。市府將持續透過農業輔導及資源挹注，協助農民及青農穩健經營，提升產業競爭力。

楊梅區農會也以桃園在地黑豬肉推出「豬事美好」系列加工產品，包括結合百大青農莊政霖「秀才紅茶」推出的紅茶筷子肉乾、岩燒海苔豬肉鬆，以及與大園區百大青農游邵閔合作研發的豬肉鬆米香，透過跨域合作開發多元商品，提升在地農產附加價值。

農業局表示，市長張善政上任以來，市府補助楊梅區農會約1億1671萬元，各項農業補助累計約1億8516萬元，持續支持農會發展及地方農業建設。市府將持續推動智慧農業、友善耕作及各項農業輔導措施，串聯生產、加工與行銷，協助農民提升產業價值。