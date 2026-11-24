為強化幼童防火防災觀念，桃園市消防局第一大隊埔子分隊前往轄內茶米花田幼兒園辦理消防安全宣導活動。圖：埔子分隊提供

為強化幼童防火防災觀念，桃園市消防局第一大隊埔子分隊於今（24）日前往轄內茶米花田幼兒園辦理消防安全宣導活動。消防人員透過生動活潑的互動教學，將較為艱澀的消防知識轉化為孩子容易理解的口訣與情境，引導幼童在日常生活中認識火災危險、建立正確的安全觀念，為校園安全扎下穩固基礎。

消防人員透過生動活潑的互動教學，將較為艱澀的消防知識轉化為孩子容易理解的口訣與情境。圖：埔子分隊提供

埔子分隊表示，此次宣導中不僅教導小朋友，若發現火光、濃煙或聞到異味時，應立即「大聲示警，尋求幫助」，勇敢向身邊的大人說出「失火了！」切勿自行處理或躲藏。同時也向幼童介紹住宅用火災警報器的重要性，藉由認識住警器偵測到煙霧時所發出的警報聲，讓孩子記住這是提醒大家儘速避難的「救命聲」，更特別安排「小小消防員」的體驗活動，讓小朋友親自穿上消防衣，近距離接觸消防裝備，感受消防人員的辛勞。

透過寓教於樂的宣導方式，不僅讓孩子學會保護自己，更能在面對火災時做出正確反應。圖：埔子分隊提供

埔子分隊長何家瑋表示，幼兒園的自衛消防編組的應變重點，包括火災發生時的通報、初期滅火、避難引導及人員清查等事項，提醒老師在緊急狀況下應保持冷靜，迅速引導幼生依避難方向撤離，並於安全地點完成人員清點，提升校園面對災害時的應變熟練度；孩童們都是社會未來的主人翁，安全意識應從小培養。

何家瑋希望透過寓教於樂的宣導方式，不僅讓孩子學會保護自己，更能在面對火災時做出正確反應；未來也將持續深入校園及社區推動多元防災宣導，讓正確的消防安全觀念在每位孩子心中發芽，並帶回家庭共同守護生活安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消埔子分隊舉辦防災宣導 為幼兒園學童建立正確安全觀念