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桃消埔子分隊舉辦防災宣導 為幼兒園學童建立正確安全觀念
為強化幼童防火防災觀念，桃園市消防局第一大隊埔子分隊於今（24）日前往轄內茶米花田幼兒園辦理消防安全宣導活動。消防人員透過生動活潑的互動教學，將較為艱澀的消防知識轉化為孩子容易理解的口訣與情境，引導幼童在日常生活中認識火災危險、建立正確的安全觀念，為校園安全扎下穩固基礎。
埔子分隊表示，此次宣導中不僅教導小朋友，若發現火光、濃煙或聞到異味時，應立即「大聲示警，尋求幫助」，勇敢向身邊的大人說出「失火了！」切勿自行處理或躲藏。同時也向幼童介紹住宅用火災警報器的重要性，藉由認識住警器偵測到煙霧時所發出的警報聲，讓孩子記住這是提醒大家儘速避難的「救命聲」，更特別安排「小小消防員」的體驗活動，讓小朋友親自穿上消防衣，近距離接觸消防裝備，感受消防人員的辛勞。
埔子分隊長何家瑋表示，幼兒園的自衛消防編組的應變重點，包括火災發生時的通報、初期滅火、避難引導及人員清查等事項，提醒老師在緊急狀況下應保持冷靜，迅速引導幼生依避難方向撤離，並於安全地點完成人員清點，提升校園面對災害時的應變熟練度；孩童們都是社會未來的主人翁，安全意識應從小培養。
何家瑋希望透過寓教於樂的宣導方式，不僅讓孩子學會保護自己，更能在面對火災時做出正確反應；未來也將持續深入校園及社區推動多元防災宣導，讓正確的消防安全觀念在每位孩子心中發芽，並帶回家庭共同守護生活安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消埔子分隊舉辦防災宣導 為幼兒園學童建立正確安全觀念
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