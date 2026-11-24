桃園市副市長王明鉅今日上午於市府川堂，出席年度Arteen Taoyuan兒少藝術畫展頒獎典禮，並感謝中壢扶輪社長期投入公益，關懷弱勢兒少，這次以「最想去的國家」為主題，邀請安置兒少描繪心中的夢想國度，讓孩子有機會表達自我，感受社會的支持與鼓勵。

王明鉅指出，市府透過寄養家庭及機構，為暫時無法在原生家庭生活的兒少提供妥適照顧和教育，陪伴孩子穩定成長，近年市府也積極招募寄養家庭，目前曾至120多戶，明年目標150戶，期盼提供更多孩子溫暖、穩定的成長環境，也歡迎有意願的家庭踴躍加入寄養家庭。

中壢西區扶輪社第一分區助理總監吳享隆表示，這次獎助金由扶輪社友共同捐助，展現扶輪社長期關懷社會、投入公益的精神，透過孩子們獨特的藝術創作，看見他們對未來的想像與嚮往。

社會局表示，Arteen Taoyuan兒少藝術畫展鼓勵弱勢及安置兒少，透過藝術創作展現才華，合格投稿者每人可獲500元獎勵金，另選出47名得獎者，每人加發3000元獎助金，總捐助金額達24萬1000元，期盼透過藝術陪伴孩子成長，建立自信、勇敢追夢。

社會局長陳寶民、桃園區副區長周政毅、中壢西區扶輪社第一分區助理總監吳享隆、副助理總監鄧仁奎、中壢扶輪社長蔡織穗、中壢西區扶輪社長鍾昇燁、中壢大同扶輪社長李東霖、中壢六和扶輪社長王慧娟、中壢東山扶輪社長周建逸都出席活動。