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新竹關西仙草節12月12日登場 花海市集結合親子體驗
新竹縣關西仙草節將於12月12日、13日在關西鎮農會仙草加工廠登場，今年以「仙草童樂會」為主題，結合仙草花海、農特產市集、親子體驗及卡通人物見面會，邀請民眾走訪關西。
新竹縣政府今天舉辦活動宣傳記者會，副縣長徐元棟表示，關西仙草種植面積約55公頃，年產量約260公噸，占全台約8成，透過仙草節推廣在地農產及加工品，帶動休閒農業與地方觀光。
關西鎮農會總幹事林兆暉表示，會場周邊設有仙草花田及波斯菊花海，現場提供免費仙草茶試飲、傳統童玩及手作體驗，活動中也舉辦「關西大富翁」真人桌遊，讓民眾認識在地農特產。
根據關西鎮公所資料，現場另規劃農特產市集、消費集章兌換活動，以及東安古橋、關西老街免費文史導覽；活動兩天的上午9時30分至下午4時提供免費接駁車，約每30分鐘一班，串聯會場、鎮區及周邊停車場。
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