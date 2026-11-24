苗栗縣庇護性就業者就業力提升試辦計畫「泰安觀止」溫泉飯店響應，今天打頭陣，和宸企業社附設阿昌清潔庇護工場4名員工由就業輔導員及職業重建人員陪同下，擔任「一日房務員」，飯店人員引導分工，共同完成1間客房的清潔與整理，也讓自己及外界看到能力。

泰安觀止是指標性溫泉飯店，今天率先開放房務職場，攜手阿昌清潔庇護工場辦理身心障礙者職場體驗活動，4名庇護工場員工把平日在工場累積的清潔經驗用在飯店客房，其中，阿成分享和飯店人員一起整理客房後，感受到客房清潔很專業，也讓他對未來多了一個期待，希望有一天能來泰安觀止工作。

飯店從實際工作，認識庇護工場員工的能力，例如哪些任務可以獨立完成？哪些步驟適合先示範？同事之間如何分工？飯店與工場可以進一步討論，此外，就業輔導員與職業重建人員參與，也讓現場遇到的問題與所需的協助，可以帶回日常訓練，作為未來職務安排與就業媒合的參考。

阿昌清潔庇護工場場長劉詩詣表示，身心障礙員工找工作，真的很辛苦，甚至連一個可以到現場試做，認識自己能力的機會都很難得，看到泰安觀止願意打頭陣，一天房務員就是很具體的職場共融，盼以這次合作為起點，更多苗栗在地企業從一項職務，或一次職場體驗開始，了解員工的工作興趣、能力與支持需求，讓有意願的身心障礙者在家鄉有更多工作選擇，也有公平的機會展現能力、爭取適合自己的職務，逐步走向穩定就業。

和宸企業社附設阿昌清潔庇護工場員工今天到「泰安觀止」溫泉飯店，擔任「一日房務員」，共同完成1間客房的清潔與整理工作。圖／劉詩詣提供