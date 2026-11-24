為打造友善青年創業環境，桃園市青年局透過青創指揮部，整合政府、企業、學研及投資資源，協助新創團隊加速技術研發、產品驗證及市場拓展。今年共招募並輔導35組新創團隊，促成12案產官學研資源媒合，累計挹注創業資金逾5千萬元。

今年青創指揮部進駐團隊涵蓋永續設計、智慧製造、綠色科技及數位服務等多元領域，其中，蒔器股份有限公司推推出的「偶數杯杯」，以專利雙杯雙蓋設計，讓單一杯體即可分裝兩種不同飲品，成功於嘖嘖群眾募資平台募得372萬9964元，吸引3133人次贊助，達原訂募資目標124倍以上。

在智慧製造及綠色科技領域，帆益科技教育股份有限公司今年遷廠至中壢工業區，並與國際羽球品牌勝利體育（VICTOR）合作，運用高精度3D列印及AI數位設計技術協助產品研發，縮短打樣時間70%、降低開發成本60%，展現新創技術協助產業提升研發效率的具體效益。

宜智科技股份有限公司則研發「SSERS智慧永續能源回收系統」，榮獲全國戰國策新創企業組冠軍，並取得金龍汽車製造導入意向，展現智慧交通與節能技術的市場應用潛力。

永展國際管理顧問有限公司推出國際人才徵才媒合平台，目前已吸引110家企業導入使用，包括桃園在地企業晶碩光學、友輝光電等，並串聯健行科技大學及開南大學等大專校院人才資源，協助企業拓展國際人才招募管道，促進產學合作與人才媒合，展現新創團隊運用數位創新服務回應企業實際需求的成果。

桃園市青年局長侯佳齡表示，今年透過投資人媒合、創業工作坊及青創跨區交流等活動，協助新創團隊鏈結資金、技術及市場資源，逐步建立從創業育成到產業合作的支持機制。未來青年局也將持續相關資源，提供青年從創業構想、產品開發、資金取得到市場拓展的全方位支持，協助更多新創團隊在桃園扎根成長，讓創新成果轉化為實際商機。