備受期待的苗栗縣政府新闢竹南-頭份幹線公車，試營運計畫第二次公告徵才業者至12月2日，檢討第一次公告無人申請的原因，放寬籌備時間至2個月，並規畫最高60萬元獎勵金，補助設備及獎勵增開班次乘客人次，提升業者意願，希望公車試營運盡快上路。

頭份市、竹南鎮苗北雙城人口約20萬人，竹南-頭份幹線公車第一次公告試營運計畫沒有業者申請，縣府11月4日召開市區汽車客運審議會，有苗栗、台中及新竹3家業者，縣府根據決議，提升業者參與意願，第二次公告至12月2日，調整放寬部分條件，提高業者意願，試營運3個月，滾動式調整。

縣府交通工務處指出，竹南-頭份幹線規畫行駛中央路、環市路、民族路、自強路、信東路、中興路等，單程10.7公里，參考停靠12處站點，包括頭份總站、為恭醫院、六合國小（自強路）、頭份工業區、竹南火車站（東站）、竹南高中、全聯社、照南國中、苗北藝文中心（中央路）、頭份運動公園、頭份國中（中央路）、自強路口，類捷運與11公路客運路線介接。

試營運計畫獎勵經費最高60萬元，補助LED顯示器、多卡驗票設備，及駕駛輔助系統等，試營運期間縣府通知增開班次，每人次獎助15元，營運車型車齡12年以下甲類大客車、乙類大客車，或車齡8年以下9人座小客車，甲類大客車需提供至少1輛無障礙車輛

交工處表示，業者核准籌備日起2個月通車，試營運3個月，平日往返50班次以上，假日20班次以上，免費搭乘，但必須紀錄上下站點，或刷取電子票證，資料用於檢討績效，正式營運後，依苗栗縣市區公車收費標準，每天上午6點至晚上10點，尖峰時段15至20分鐘一班，離峰時段則以30至60分鐘一班，每天雙向60班以上。