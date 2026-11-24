新竹市護城河夜景再升級！新竹市政府推動護城河光環境建置，目前部分區段已完成設置，以暖白色景觀照明搭配冬季紫色、粉紫色燈光，營造水岸光影，未來也將配合四季變換燈色，後續工程將延伸至世界街，預計12月底完成沿線設置。

新竹市政府城市行銷處攜手養護工程處推動護城河光環境建置，以常態性景觀照明為規畫方向，透過燈光設計串聯護城河自然景觀與東門城歷史風貌，讓市民及遊客無論平日或假日，都能在夜間漫步水岸，感受新竹舊城不同於白日的城市魅力。

城銷處指出，護城河沿線照明依各區段景觀特色配置，透過燈光照射角度及明暗層次變化，勾勒喬木枝幹及樹冠輪廓。已完成區段以暖白色景觀照明為基礎，搭配冬季紫色及粉紫色燈光，讓兩岸樹影倒映河面，未來沿岸彩燈也將配合四季調整色彩，呈現不同季節的水岸風貌。

護城河不僅是市民日常休憩空間，也是串聯新竹舊城歷史景點與周邊商圈的重要觀光軸線。根據觀光遊憩據點旅客人次統計，截至今年10月，東門市場及護城河鄰近區域累計到訪已超過400萬人次。

市府持續透過公共空間改善及景觀照明優化，串聯新竹火車站、東門城、東門市場及周邊商圈，期盼旅客白天探索舊城人文與特色店家，入夜後也能沿著護城河漫步，豐富旅遊體驗並延長停留時間。

此外，護城河沿線也是「2026竹風好市集」的重要活動場域，市集自9月5日開跑，截至11月22日，12周累計吸引近30萬人次參與，透過美食、文創品牌、藝文展演及創意體驗，為舊城區注入周末人潮與商業活力。

養工處表示，此次配合光環境建置，改善沿線既有供電及照明設施，並兼顧步道通行安全、植栽生長環境及後續維護管理需求，營造安全、舒適且具美感的水岸休憩空間。

城銷處補充，目前持續針對燈光亮度、照射角度及色彩配置進行細部調整，預計12月底完成沿線設置，讓護城河不僅在市集活動期間熱鬧，平日夜間也能成為民眾散步、欣賞景觀的好去處。

新竹市政府推動護城河光環境建置，以暖白色照明搭配冬季紫色及粉紫色燈光，營造浪漫水岸景觀，未來也將配合四季變換燈色。圖／新竹市政府提供

新竹市政府推動護城河光環境建置，以暖白色照明搭配冬季紫色及粉紫色燈光，營造浪漫水岸景觀，未來也將配合四季變換燈色。圖／新竹市政府提供

新竹市政府推動護城河光環境建置，以暖白色照明搭配冬季紫色及粉紫色燈光，營造浪漫水岸景觀，未來也將配合四季變換燈色。圖／新竹市政府提供