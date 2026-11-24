竹竹苗首台達文西SP單孔手術系統正式進駐中國醫藥大學新竹附設醫院，由主任秘書、一般外科醫師李博彰完成首例手術，為一名約50歲膽囊結石合併慢性膽囊炎患者切除膽囊，手術歷時約40分鐘，共取出10顆結石，患者術後2天順利出院。

李博彰表示，患者因膽囊結石反覆出現不適，曾在外院及診所接受超音波檢查，確認有膽囊結石，經門診評估及醫病溝通後，選擇以達文西SP單孔手術系統進行膽囊切除，希望藉由縮小手術傷口，減少術後疼痛及加快恢復。此次手術共取出10顆結石，最大一顆約1.5公分。

李博彰指出，達文西SP單孔手術系統最大特色，是透過約2.5至3公分的單一切口，將高解析度3D內視鏡及多支手術器械整合於同一套管中進入體內，相較傳統腹腔鏡手術需要3至4個切口，單孔手術可減少腹部傷口數量。

此外，SP系統手術器械採多關節設計，可在體內靈活彎曲、轉向及操作，讓醫師即使在較狹窄的空間中，也能精準執行手術，同時減少組織及肌肉拉扯，具有傷口小、出血量少、降低術後疼痛及縮短恢復期等優點。

李博彰說，患者術後返回病房即可正常喝水、進食及下床活動，恢復情況良好，術後2天即出院。膽囊切除後，通常不會對營養吸收造成明顯影響，但部分患者攝取過於油膩的食物時，可能出現排便較頻繁的情形，建議術後適度調整飲食。

李博彰指出，達文西SP單孔手術系統應用範圍廣泛，包括泌尿科攝護腺根除術及膀胱相關手術、婦產科子宮及相關婦科微創手術，以及一般外科、大腸直腸外科的疝氣修補、部分消化道及大腸直腸手術，也可應用於耳鼻喉科口咽及經自然孔道相關手術，以及胸腔、乳房及經腋下甲狀腺等手術。

中國醫藥大學新竹附設醫院引進竹竹苗地區首台達文西SP單孔手術系統，首例膽囊切除手術歷時約40分鐘，順利取出10顆膽結石，患者術後2天出院。圖／中醫大新竹附醫提供