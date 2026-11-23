桃園市副市長蘇俊賓今日出席龍潭托嬰中心及親子館聯合開幕，並表示為減輕家庭育兒負擔，市府持續友善托育政策，龍潭親子館開幕是重要的里程碑，讓桃園完成「區區都有親子館」重要一塊拼圖，公托覆蓋率從四年前的 31%倍增至 63%，準公共化托育服務簽約占比達95%，減輕年輕人生兒育女的壓力，獲得完善的育兒支持。

龍潭托嬰中心自今日上午10時起至11月30日下午4時受理登記，12月1日上午10時辦理抽籤，家長可透過「桃園育兒資源網」線上申請。

蘇俊賓指出，過去桃園的托育資源嚴重不足，也缺乏專業的組織與人才推動，張善政市長上任後大刀闊斧調整組織，在各級民代支持下，創全國之先成立婦幼發展局，專責推行婦幼政策，幾年的努力已有成果，不但公托覆蓋率倍增至63%，今日也完成桃園區區都有親子館的目標，尤其龍潭未來將有許多高科技產業進駐，前景看好，子女托育的需求也會提升，市府做好規畫，投入更專業的資源與能量服務市民。

蘇俊賓提到，市府也跨單位合作充實婦幼托育資源，由婦幼局與社會局，以及桃園市嬰幼兒教保協會、幼兒及家庭教育協會等民間團體合作，拓展桃園的托育量能，除了62處公托，市府也積極輔導私立托嬰中心與居家托育人員加入準公共化體系，目前簽約率95%以上；此外2歲專班也從原先77班增加至236班，成長超過3倍、而家長最需要的臨時照顧服務，定點臨托的據點從4處大幅增至51處，增幅和據點總數都是全國最多。

婦幼局表示，龍潭社福館由龍潭國中舊宿舍改建，總經費1億4500萬元。1樓為可收托70名嬰幼兒的公設民營托嬰中心；2樓為全市第27間親子館，融入魯冰花等在地元素，提供親子活動、親職教育及育兒諮詢，3樓未來將進駐龍潭家庭服務中心，整合在地社福資源。

市府並推動「友善托育補助2.0」，針對符合公共托育設施第一、二優先序位資格的家庭，若選擇送托準公共托育服務提供者，平均月費負擔可比照公共托育設施。市府也透過定額負擔照顧一般家庭，將準公共托育與公共托育設施的平均月費差距縮減至1500元以內，讓不同家庭都能獲得實質的托育費用支持，市府將持續擴充據點與補助，增加家庭平價、多元的托育選擇。

桃園市副市長蘇俊賓今日出席龍潭托嬰中心及親子館聯合開幕。圖／新聞處提供。

蘇俊賓強調龍潭親子館開幕是重要的里程碑，讓桃園完成「區區都有親子館」重要一塊拼圖。圖／新聞處提供