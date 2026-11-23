桃園市消防局第二救災救護大隊新屋分隊舉行救護車捐贈儀式，由古秀鳳先生及彭惠美女士慷慨捐贈一輛市值450萬元的高規格救護車。圖：新屋分隊提供

一輛救護車，承載的不只是急救設備，更是無數家庭在危急時刻的希望。今（23）日上午，桃園市消防局第二大隊新屋分隊舉行救護車捐贈儀式，由古秀鳳先生及彭惠美女士慷慨捐贈一輛市值450萬元的高規格救護車。這份善舉背後，藏著一段感恩的故事，也讓曾經接受過的幫助，化為守護更多生命的力量。

古秀鳳與彭惠美希望完成長久以來的心願，將當年受到的幫助回饋地方，故捐贈救護車給新屋分隊。圖：新屋分隊提供

回憶多年前，古秀鳳的父親曾因身體狀況不佳，經常需要仰賴地方救護車協助送醫。每一次救護人員迅速抵達、細心協助與安全護送，都讓家人在焦急與不安中感受到安心，也對第一線救護人員的付出留下深刻印象。多年來，這份感謝始終放在心中。

隨著近年工作及事業逐漸有成，古秀鳳與彭惠美希望完成長久以來的心願，將當年受到的幫助回饋地方。此次透過結拜兄弟、地方熱心人士馮堯福先生居中牽線，促成這份充滿意義的善舉。從當年救護車載著父親奔向醫院，到如今捐贈救護車，讓更多需要幫助的家庭獲得及時救援，這份跨越時間的愛，也讓感恩有了最溫暖的延續。

第二大隊長簡慈彥表示，新屋分隊長年肩負沿海農村、工業區及高齡社區等多元區域的救護任務，年平均救護出勤量超過2300件。面對多元且日益增加的緊急救護需求，完善的救護設備是守護地方生命安全的重要後盾。

新屋分隊介紹，此次受捐贈的新式救護車配備多項高階急救設備，特別增配高階12導程ZOLL心電圖監測儀，可協助救護人員及早辨識急性心肌梗塞等高風險心血管疾病；搭配自動心肺復甦器（LUCAS）及其他急救設備，能因應到院前心跳停止（OHCA）、重大創傷、急產及新生兒急救等緊急案件，讓專業急救處置在送醫途中持續進行，提升到院前緊急救護效能，為患者爭取寶貴的黃金救援時間。

古秀鳳及彭惠美的善舉，不只是一輛救護車的捐贈，更是一份對地方的關懷與承諾。消防局感謝兩位善心人士的支持，未來新屋分隊將妥善運用這份愛心，持續精進救護品質，讓這輛承載著感恩與希望的救護車，奔馳在每一條需要救援的道路上，守護每一個珍貴的生命與家庭。

本文章來自《桃園電子報》。原文：感念父親曾受幫助 他攜手愛妻捐贈新屋消防高規格救護車