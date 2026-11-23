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石門水庫淤泥變身泥續球 台灣設計國際獲獎
經濟部水利署北區水資源分署今天表示，與龍華科技大學合作開發石門水庫淤泥再利用作品「泥續球 Mudball」，獲2026年ISARCH Award國際青年設計大獎ESG Product類別Winner殊榮。
北水分署發布新聞稿表示，水庫清淤是維持石門水庫蓄水容量及穩定供水重要工作，淤泥妥善處理與再利用也是重要課題。近年積極推動淤泥資源循環，除製作陶藝素胚「庫泥燒」，也透過產官學合作開發創新應用，展現淤泥不同價值。
獲獎作品由龍華科大團隊運用石門水庫淤泥，結合3D陶瓷列印技術，設計製作植栽基座。種子發芽成長後，可連同基座移植到一般土壤中，使基座自然分解，減少廢棄物產生，將資源循環及ESG（環境、社會及治理）永續理念融入生活設計，轉化水庫清淤成果為創新環境教育教材，從全球約65國、超過1萬件作品中脫穎而出。
北水分署副分署長郭耀程說，未來規劃於石門水庫環教館展示作品，研議限量販售，讓民眾認識水庫淤泥再利用成果，期盼透過跨域合作及創意設計，持續推動清淤、資源循環與環教，轉化淤泥為永續資源。
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