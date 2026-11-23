新竹市府於去年揭發新竹棒球場同一施工廠商（巨佳營造）疑似於其承攬的「新竹市華德福實驗學校新建工程」範圍內的草皮下土層違法掩埋廢棄物後，隨即持續展開開挖釐清；市府今說，截至今年10月已累計清運廢棄物數量已高達1446噸，遠高於原先施工廠商自行預估數量235噸，且現場已清出大量碎紅磚、鋼筋、塑膠管桶及電線等營建雜物，廢棄物埋置位置更與巨佳營造原先陳述有埋設廢棄物的「臨時施工便道」位置與範圍明顯不符，後續將持續嚴密監督清運作業，並完備相關事證提送檢調依法究責。

副市長林琨瀚於上周與市府工務處、教育處、產發處、環保局人員至現場了解進度。

市府指出，挖出廢棄物的工區施工時間約為2022年1至3月間、估驗時間為同年9月，不僅是「高虹安上任前」，更因屬於隱蔽地帶，極難發現。

本案源於華德福學校校方於去年2月時進行校內樹木移植工程，開挖過程中發現草皮下方土層疑似掩埋有大量廢棄物，市府得知後，因其與遭非法掩埋廢棄物的新竹棒球場同一施工廠商，主動啟動行政調查，並於6月委託專業技術團隊辦理地球物理探測，確認華德福學校草皮下土層有異常反應。

市府說，為確認實情，於去年7月進行局部開挖，實地查證結果發現多種營建廢料，包括廢磚、水泥塊、鋼筋、碎石等殘餘建材，甚至包含學期教學計畫表等行政文件，由文件資訊研判來源來自新竹市立育賢國中，經調閱資料，發現巨佳營造於2019年曾承攬「新竹市育賢國民中學校園整體規畫暨老舊校舍拆除重建工程」，因此高度懷疑相關廢棄物來自該工程，並遭搬運掩埋至華德福學校草皮下土層。

市府表示，現場清理出的非土壤雜物，主要涵蓋碎紅磚、礫石、混凝土塊、鋼筋等結構廢料，以及廢木板、電線、破碎水管、廢塑膠布、廢塑膠管與廢塑膠桶等各類營建物品。已要求監造單位逐一記錄建檔，並依相關環保法規落實清運流向管制。

市府指出，針對回填物爭議，承包廠商巨佳營造先前曾主張該批營建雜物是為施作「臨時施工便道」鋪設使用。然而，市府在此次實際開挖過程中查驗，目前大量開挖出雜物的區域，與當時圖說所標示的臨時便道路線明顯不一致，且清除數量與一般臨時便道使用量顯有落差。經初步比對，高度懷疑廠商疑似涉及將其承攬其他工程所衍生之廢料移置掩埋。

市府表示，工區目前進行土壤改善與清運作業，市府嚴格督導各項施工環節，相關土石雜物均落實過磅、申報並全數依規妥善運往合格處理廠去化，後續將持續督促廠商以最高標準完成土壤置換，儘速恢復校園原貌與安全教學環境。

市府說，這次改善工程實際開挖出的數量、開挖位置、雜物種類清冊及與原施工便道比對不符的現場紀錄等具體資料，相關事證將全數主動提送檢調單位偵辦，全力配合司法調查以釐清違法事實，嚴正追究廠商相關法律責任。

市府表示，本案截至今年10月份為止，累計清運廢棄物數量已高達1446噸，遠高於原先施工廠商自行預估數量235噸。圖／新竹市府提供

市府表示，本案截至今年10月份為止，累計清運廢棄物數量已高達1446噸，遠高於原先施工廠商自行預估數量235噸。圖／新竹市府提供