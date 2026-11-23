秋冬季節山區是森林火災好發時期，若遇到不當用火或菸蒂引燃等行為，火勢可能迅速蔓延，雪霸國家公園管理處呼籲遊客，進入園區不任意生火、不燃燒雜草、不焚燒垃圾，也不要亂丟菸蒂或留下任何火種，並珍惜節約山區水源。

雪管處表示，今年1月園區內雪見北坑駐在所附近大安溪事業區34林班曾發生森林火災，除由空勤直升機進行空中滅火外，地面救災人員除了克服山區地形，也面臨火場缺乏水源的挑戰，必須從雪見遊憩區取水，再背負遠運至火場進行滅火，這場火災歷經5天才完全撲滅，造成約10公頃的林木遭燒毀。

另外，2月份春節期間雪見遊憩區面臨10年來最嚴重的缺水問題，得遠從20公里外的部落運載水來因應，當時還採取限時分區供水的管制措施，造成同仁工作生活及遊客用水相當的不便。目前雪見管理站保育巡查員每月均定期巡查清理水源地並檢修排除故障，以維持遊憩區的正常供水。

雪管處指出，每年秋冬時節山區即進入乾旱季節，雪霸園區內武陵、觀霧、雪見等三個遊憩區及各登山步道山屋營地，依往年的經驗也將進入乾燥缺水的季節。水是山區生活及遊憩服務不可或缺的資源，也是森林火災發生時重要的救災資源，雪管處除積極地儲水備水供遊客使用外，必要時也將採取管制措施，屆時請民眾配合。

同時也提醒遊客使用洗手台及廁所時，請隨手關緊水龍頭，避免浪費用水；遇到供水不足時，配合現場公告及服務人員引導節約用水。森林防火則從不亂丟菸蒂、不任意用火做起，別讓一時疏忽造成森林難以復原的傷害。