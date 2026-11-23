新竹市府持續深化社會福利服務，社會處攜手聖心儲蓄互助社，協助經濟困難家庭繳清亡故親人積欠的國民年金保險費，並由聖心儲蓄互助社協助向勞動部勞工保險局申請國民年金喪葬給付，待給付金額扣除應繳保費及相關利息後，將剩餘款項無償轉匯至家屬帳戶，讓家屬在面臨喪葬支出及經濟壓力時，獲得及時協助，減輕家庭負擔，自今年起已協助20戶無力繳納國民年金保險費的家庭。

社會處表示，國民年金保險自 2008年10月1日開辦，納保對象為年滿25歲、未滿65歲，於國內設有戶籍且未參加其他社會保險的民眾，符合資格者將自動納為國民年金被保險人，並由勞保局寄發繳款單至戶籍地。被保險人於保險有效期間死亡，實際支付殯葬費用者可向勞保局申請喪葬給付，按死亡當月月投保金額一次發給5個月的給付，實際金額依當年度月投保金額計算。

社會處說明，今年起市府與聖心儲蓄互助社合作，已協助20戶無力繳納國民年金保險費的家庭，協助金額達106萬元。感謝聖心儲蓄互助社積極投入公益、扶助弱勢。

社會處分享，64歲李姓男子去年辦理一次性勞保退休金，因勞保年資未滿15年且請領金額未達50萬元，退休後仍持續參加國民年金保險，惟今年年初不幸離世。經區公所國民年金服務員到宅訪視，主動向家屬說明李男尚有國民年金喪葬給付可申請，並協助家中就學中的小女兒申請遺屬年金，讓家屬在面臨喪葬費用壓力時獲得及時協助，也透過遺屬年金持續提供小女兒生活支持，減輕家庭負擔，感受到市府及合作單位的關懷與溫暖。

社會處呼籲，國民年金被保險人如有保費減免相關疑問，可洽詢新竹市三區區公所或市府社會處國民年金服務櫃台，由專人提供協助。市府將持續透過公私協力，攜手成為弱勢家庭最溫暖的後盾。相關洽詢專線如下：東區區公所（03-5218231分機323）、北區區公所（03-5216121分機309）、香山區公所（03-5307105分機316）、社會處（03-5352386分機202）。