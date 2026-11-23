新竹市消防局創新服務再獲肯定！消防局今年以「把辦公室與實驗室帶進火場－火場勘察車整合行動辦公室與行動實驗室」為主題，參加「2026第十一屆台灣服務創新獎」，奪下「服務創新」類獎項。市府說，消防局以火災現場勘察車為核心，創新整合「行動辦公室」、「行動實驗室」及「數位火場保存」三大功能，將行政作業、科學鑑識及數位紀錄直接延伸至火災現場，突破傳統火災調查作業模式，大幅提升調查效率、鑑識精準度及服務即時性。

消防局表示，竹市是國家重要半導體及高科技產業重鎮，科技廠房製程複雜、化學物質種類繁多，火災原因調查面臨高度專業挑戰。此次火場勘察車建置經費共400萬元，其中由內政部消防署補助84萬5000元，市府編列地方配合款315萬5000元，將原本以載運勘察器材為主的車輛，升級為兼具行政作業、現場鑑識及數位保存功能的行動工作平台，讓第一線調查人員能在火場即時辦理相關作業，也讓受災民眾在事故發生後，能更迅速獲得必要協助。

消防局指出，縱火或化學火災現場發現的可疑物質須採樣送回實驗室檢驗，等待分析結果後才能進一步研判，不僅耗費時間，也增加現場調查作業的往返負擔。對此，消防局重新設計火場勘察流程，跳脫以往先勘察、再回辦公室、最後送實驗室的傳統模式，將鑑識實驗室直接帶到火場。

透過行動實驗室即時支援現場採樣及初步鑑識作業，搭配行動辦公室處理行政文書與調查資料，並運用數位火場保存技術完整記錄現場資訊，讓火災調查從現場勘察、資料整理到科學鑑識更加緊密銜接，提升調查作業的效率與科學性。

市府表示，這次獲獎不僅是對消防局服務創新的肯定，更證明政府部門也能透過科技與流程再造，提供更貼近民眾需求的公共服務。未來消防局將持續深化行動辦公室、行動實驗室及數位火場保存功能，建立更具即時性、科學性及可複製性的智慧火災調查模式，並將成功經驗持續推廣，守護民眾安全。